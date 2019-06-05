شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تحدث تطبيق Apple Maps بأضافة مزيد من المميزات إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة أبل تطبيق Apple Maps وهو تطبيق الخرائط الخاص بنظامها ios 13، والذى كشفت عنه خلال مؤتمر WWDC 2019، حيث أضافت الشركة مميزات أكبر إلى التطبيق.

ونقلًا عن موقع "gadgetsnow"الهندي، قال مسؤول بشركة أبل إن الشركة قامت بتغطية ما يقرب من 4 ملايين ميل للحصول على بيانات دقيقة، لتبدو خرائط أبل أكثر تفصيلًا، وأضاف أن البيانات الخاصة الأماكن العامة مثل الشواطئ والمتنزهات وغيرها ستظهر بوضوح على التطبيق، وتم تحديث ميزة "المفضلة" التي يمكن للمستخدمين تخصيصها وفقًا لشروطهم.

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كما أضافت الشركة أيضًا ميزة Lookaround جديدة في الخرائط التي ستوفر للمستخدمين رؤية شاملة لمنطقة معينة، وهذه الميزة تشبه إلى حد بعيد Google View Street، سيكون هناك رمز منظار في تطبيق الخرائط حيث يمكن للمستخدمين الضغط للحصول على عرض أوثق للمناطق التي يرغبون في رؤيتها.

يذكر أن الشركة قد أطلقت تطبيق Maps من قبل في عام 2012 ولكنها واجهت بعض المشكلات، وقد اعتذر الرئيس التنفيذي لأبل عن هذه المشكلات، منذ ذلك الحين تحوّلت جوجل على مدار السنوات الماضية لأفضل تطبيق تنقل افتراضي للهواتف الذكية.

تريد أبل مع نظام ios 13 إعادة تطبيق Maps إلى الساحة، وستأتي الميزات الجديدة في خرائط أبل إلى الولايات المتحدة أولاً بحلول نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى عدد قليل من الأسواق العالمية الأخرى كذلك، ولم تكشف أبل عن البلدان التي ستحصل على ميزة الخرائط الجديدة.