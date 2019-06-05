شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات هتخليك تعيد على قرايبك فى أى حتة فى العالم صوت وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة فى رؤية وتهنئة أصدقائهم أو أهلهلم بسبب العديد من الظروف التى يمكن أن تندرج تحت السفر أو العمل أو المرض أو أى شىء يحول دون رؤيتهم ومقابلتهم، ولكن يوفر لك الإنترنت والتكنولوجيا العديد من التطبيقات التى ستسمح لك بمكالمتهم والتحدث معهم صوت وصورة، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” عدد من هذه التطبيقات.

هو تطبيق المحادثة الأشهر فى العالم تأسس عام 2009 ويستخدمة نحو مليار شخص، ويسمح لك هذا التطبيق إرسال صور وفيديوهات ورسائل صوتية على أصدقائك، ويدعم واتس آب بجانب الدردشة ميزة إجراء مكالمات صوتية أو التواصل مع الأخرين عن طريق الفيديو.

يوفر لك التطبيق الذى أصدر عام 2011 خدمة الدردشة مع أصدقائك أو أقاربك وإرسال رموز تعبيرية وإنشاء مجموعات للتحدث، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ولا يشترط هذا التطبيق أن يكون للمستخدم حساب على الفيس بوك فيمكنك غنشاء حساب عن طريق إدخال رقم هاتفك فقط.

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هو عبارة عن برنامج مملوك لشركة مايكروسوفت بحيث يسمح لك بإجراء المكالمات مع الآخرين فى أى وقت وأى مكان وإرسال الرسائل الصوتية لهم، وهذا عبر جهازك الذكى أو عبر جهاز الكمبيوتر، ويسمح لك Skype إنشاء محادثات ثنائية أو جماعية

يسمح لك تطبيق المراسلة الفورى الذى طورته فايبرميديا إرسال رسائل لأشخاص فرديين أو مجموعات، وإجراء المكالمات المجانية وإرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى أى شخص فى العالم، ويملك فايبر ميزة جديدة وهى الدردشات ذات الأرقام الخفية والتى توفر لك التحدث مع الأخريين دون الحاجة إلى تبادل الارقام.

هو تطبيق للمراسلة الفورية يستخدمه أكثر من 200 مليون شخص شهرياً ويتمتع مستخدمو تيليجرام بالكثير من الأمان بسبب ميزة التشفير الكامل التى تصل للصور والفيديوهات، ويتوفر هذا التطبيق على أجهزة الاندرويد والـIOS