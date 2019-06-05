شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ليه مش هنقابل أى كائن فضائى أبدا.. نتائج غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت نظرية غريبة أن البشرية قد لا تتعرض مطلقًا للكائنات الفضائية، لأننا سنقضى على هذه الكائنات عن طريق الخطأ.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى فقال عالم الفيزياء الروسي ألكساندر بيريزين، من معهد MIET الروسي، إنه بمجرد أن نصل إلى مستوى يمكننا من خلاله اكتشاف الكائنات الفضائية، سنكون قد قضينا على أى دليل على وجودها.

ويقترح أن السفر بين أنظمة الكواكب سيكون الأمر الذى سنقوم به عندما يتعلق الأمر بالبقاء على قيد الحياة، وأن هذه الكائنات قد تكون بيولوجية مثلنا.

وأضاف أن السفر بين الكواكب والنجوم سيؤدى بالضرورة إلى القضاء على الفصائل الأخرى والذى يكون غير مقصود.

وأكد: "البشر ببساطة لن يلاحظوا ذلك، بالطريقة نفسها التى يقوم بها طاقم البناء بهدم عش النمل لبناء عقارات لأنهم يفتقرون إلى الحافز لحمايتها"، ويعتقد بيريزين أن الجنس البشرى هو طاقم البناء فى هذا المثال، مشيرا إلى أننا سنكون أول من قام بتطوير السفر بين أنظمة الكواكب.