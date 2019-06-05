شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأفيال تحسب كميات الطعام من خلال حاسة الشم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف بحث جديد أن الفيلة يمكنها الاعتماد على حاسة الشم بشكل كبير، حيث إن شعورهم بالرائحة قوى، فتمكنوا في الاختبارات من اكتشاف أي دلو يحتوى على المزيد من بذور عباد الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها حيوان من استخدام حاسة الشم الخاصة به لإجراء عملية حسابية بسيطة حول ما إذا كانت إحدى كميتين أكثر أو أقل من الأخرى.



أفيال

وكانت كمية البذور في كل دلو صغيرة للغاية، حيث إنها تتراوح بين 4 جرام و24 جرام، وقال الباحثون إن الكثير من أنواع الحيوانات أظهرت حتى الآن قدرة على التمييز بين أكثر فأقل عندما يتم تقديمها بكميات مختلفة من الطعام، لكنهم استخدموا الرؤية للتمييز ليس الشم.

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ولم يتمكن الكلاب حتى الآن من إظهار أنه يمكنهم القيام بنفس الأمر في اختبارات لقدرتهم على الشم، وهكذا، قد تكون الفيلة فريدة من نوعها في استخدامها للحاسة في المهام المعرفية.

كما أن العلماء يعتقدون أن الأفيال الذكور أفضل في المهمة لأنهم يحتاجون إلى تناول المزيد من الطعام، مما يزيد من أهمية أن تكون حاسة الشم لديهم أكثر حيوية.