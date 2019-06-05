أول يوم العيد.. الطقس شديد الحرارة تصاحبه أمطار وأتربة على عدة مناطق

نورهان خفاجي



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك، كما...