آبل تعلن عن نظام macOS Catalina الجديد لأجهزة ماك

أعلنت شركة آبل خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2019 عن نظام (ماك أو إس كاتالينا) macOS Catalina: الإصدار الأحدث من نظام التشغيل لحواسيبها الشخصية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان: إن (ماك أو إس كاتالينا) يأتي مزودًا بميزات وتطبيقات جديدة رائعة، وتقنية قوية وجديدة للمطورين. ومع (ماك أو إس كاتالينا) سوف تحل تطبيقاتها الترفيهية الرائجة: (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل بودكاست)Apple Podcast، وتطبيق (آبل تي في) Apple TV محل تطبيق (آيتونز) (آيتونز).

كما قالت الشركة: إن ميزة Sidecar الجديدة كليًا تتيح للمستخدمين توسيع سطح مكتب ماك باستخدام حاسوب (آيباد) iPad اللوحي كشاشة ثانية، أو كجهاز إدخال عالي الدقة، عبر تطبيقات ماك الإبداعية. بالإضافة إلى ميزات الأمان الجديدة، التي توفر حماية أفضل للمستخدمين، وميزة التحكم الصوتي، التي تتيح للمستخدمين التحكم بأجهزة ماك بالكامل باستخدام أصواتهم.

وقال (كريغ فيديريغي) – نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في آبل: ”مع نظام (ماك أو إس كاتالينا)، نقدم تطبيقات جديدة إلى ماك، بدءًا بالإصدارات المستقلة الجديدة من (آبل ميوزيك)، و(آبل بودكاست)، وتطبيق (آبل تي في). وسيسعد المستخدمون بقدرتهم على توسيع مساحة عملهم باستخدام ميزة Sidecar، التي تتيح طرقًا جديدة للتفاعل مع تطبيقات ماك باستخدام (آيباد) و(آبل بنسل) Apple Pencil. ومع تقنيات جديدة للمطورين، سيشهد المستخدمون المزيد من تطبيقات المطورين الآخرين تنضم إلى ماك هذا الخريف”.

تطبيقات (آبل ميوزيك)، و(آبل بودكاست)، و(آبل تي في).

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وفي نظام (ماك أو إس كاتالينا) يحل محل تطبيق (آيتونز) ثلاثة تطبيقات جديدة كليًا، تعمل على تبسيط وتحسين الطريقة التي يكتشف بها مستخدمو ماك الموسيقى، والبرامج التلفازية، والأفلام، والبودكاست؛ ويستمتعون بها.

ويتميز تطبيق الموسيقى الجديد لأجهزة ماك بالسرعة والمرح، وسهولة الاستخدام. ستساعد (آبل ميوزيك) المستخدمين على اكتشاف موسيقى جديدة رائعة من خلال أكثر من 50 مليون أغنية، وقوائم تشغيل، ومقاطع فيديو موسيقية. وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبتهم الموسيقية بأكملها، سواء نزلوا الأغاني، أم اشتروها، أم نسخوها من قرص مدمج. أما من يحبون امتلاك موسيقاهم، فإن (آيتونز ميوزيك ستور) iTunes Music Store على بُعد نقرة واحدة.

ويجمع تطبيق (آبل تي في) الجديد كليًا طرقًا مختلفة للعثور على الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومشاهدتها في تطبيق واحد قوي. ويتميز تطبيق (آبل تي في) بقنوات (آبل تي في)، وتوصيات مخصصة، وأكثر من 100,000 من أفلام وبرامج (آيتونز)، التي يمكن تصفحها، أو شراؤها، أو استئجارها، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأفلام تدعم “فور كي إتش دي آر” 4K HDR، و (دولبي أتموس.1) Dolby Atmos.1 كما يحتوي قسم (المشاهدة الآن) Watch Now على ميزة (التالي) Up Next، حيث يمكن للمشاهدين متابعة ما يشاهدونه حاليًا، ومواصلة ما يشاهدونه على أي شاشة. وستتوفر هذا الخريف خدمة آبل للاشتراك في محتوى الفيديو الأصلي، (آبل تي في+) +Apple TV، داخل تطبيق (آبل تي في).

ويقدم تطبيق (آبل بودكاست) الشهير أكثر من 700,000 برنامج في الكتالوج، وخيار الحصول على إشعار تلقائي بالحلقات الجديدة حال توفرها. ويحتوي التطبيق أيضًا على فئات جديدة، ومجموعات منتقاة من قبل المحررين في جميع أنحاء العالم، وأدوات بحث متقدمة تساعد في العثور على الحلقات بحسب المضيف، أو الضيف، أو حتى موضوع المناقشة.

ويمكن للمستخدمين الذين يستخدمون كابلًا لمزامنة الوسائط مع أجهزتهم القيام بذلك بسرعة وسهولة في تطبيقات الترفيه الجديدة، وعندما يقوم المستخدمون بتوصيل جهاز بجهاز ماك، سيظهر على الفور في الشريط الجانبي في Finder، مما يتيح لهم إنشاء نسخة احتياطية لأجهزتهم، أو تحديثها، أو استعادتها.

ميزة Sidecar.

مع ميزة Sidecar، يمكن استخدام (آيباد) كشاشة تابعة لجهاز ماك، ولوح رسم عالي الدقة، عبر تطبيقات ماك المدعومة. ويسهل Sidecar على المستخدمين الكثيري التنقل استخدام شاشة إضافية؛ لعرض أعمالهم على شاشتين أينما كانوا، وعند الاقتران مع (آبل بنسل)، يمكنهم استخدام (آيباد) للرسم، أو الكتابة في أي تطبيق ماك يدعم إدخال قلم تخطيط. وتعد Sidecar أداة رائعة لتعديل الفيديو باستخدام Final Cut Pro X، أو الرسم باستخدام Adobe Illustrator، أو إضافة تعليقات على مستندات iWork. ومثل كل ميزات الاستمرارية، يمكن تشغيل Sidecar عبر اتصال لاسلكي، بحيث يمكن للمستخدمين العمل بحرية أكبر.

إمكانية الوصول.

وتؤمن آبل بأن قوة التقنية تكمن في منح القدرات للجميع. ومع نظام (ماك أو إس كاتالينا)، تقدم آبل تقنيات مساعدة جديدة؛ ليحقق كل مستخدم أقصى استفادة من جهاز ماك. وتعتبر ميزة التحكم الصوتي تقنية مهمة تُمكن المستخدمين الذين لا يستطيعون تشغيل أجهزة الإدخال التقليدية من التحكم في أجهزة ماك بالكامل، باستخدام أصواتهم من خلال تقنية (سيري) Siri للتعرف على الصوت، والتي تضمن أيضًا الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية.

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وتتيح العناوين والمربعات الجديدة للمستخدمين التفاعل مع أي تطبيق تقريبًا، باستخدام أدوات تنقل شاملة، مع إجراء معالجة الصوت على الجهاز. وتتوفر الآن ميزة التحكم الصوتي أيضًا على نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS و(آيباد أو إس) iPadOS، بحيث يمكن للمستخدمين التحكم في أجهزتهم بالكامل بواسطة أصواتهم، وأيضًا باستخدام إيماءات مثل النقر والسحب والتمرير.

الأمان.

مع (ماك أو إس كاتالينا)، يتحقق Gatekeeper الآن من جميع التطبيقات بحثًا عن مشكلات أمنية معروفة، بينما تتطلب حماية البيانات الجديدة من جميع التطبيقات الحصول على إذن قبل الوصول إلى مستندات المستخدم. وتتيح إمكانية الموافقة باستخدام (آبل ووتش) Apple Watch للمستخدمين الموافقة على العديد من مطالبات الأمان، بمجرد النقر على الزر الجانبي على (آبل ووتش). وتدعم الآن جميع أجهزة ماك مع شريحة T2 Security قفل التنشيط؛ لجعلها أقل جاذبية للصوص. ومع تطبيق ”العثور على“ الجديد، يمكن تعقب موقع جهاز ماك المفقود أو المسروق بشكل آمن ومجهول، وإرسال المعلومات إلى مالكه بواسطة أجهزة آبل الأخرى، حتى مِن دون الاتصال بالإنترنت.

مدة استخدام الجهاز.

تساعد ميزة مدة استخدام الجهاز على ماك المستخدمين على فهم الوقت الذي يقضونه في استخدام التطبيقات ومواقع الويب، وتقدم لهم الأدوات اللازمة للمساعدة في تحديد كيفية قضاء وقتهم. صُممت ميزة مدة استخدام الجهاز لتناسب طريقة استخدام الأشخاص لأجهزة ماك، بما في ذلك ميزة One more minute الجديدة التي تمنح المستخدمين مزيدًا من الوقت لحفظ عملهم أو تسجيل الخروج من اللعبة. ويمكن للمستخدمين تحديد وقت معين للتوقف عن استخدام أجهزة ماك وتحديد مقدار الوقت الذي يريدون قضاءه داخل التطبيقات أو مواقع الويب أو فئات من التطبيقات.

وبواسطة (آيكلاود) iCloud، يستطيع المستخدمون مزامنة إعدادات مدة استخدام الجهاز والجمع بين استخدامهم على (آيفون)، و(آيباد)، وماك بكل خصوصية من خلال التشفير من طرف إلى آخر. وتتيح ميزة المشاركة العائلية للآباء أدوات جديدة لإدارة استخدام أطفالهم للأجهزة بشكل أفضل، بما في ذلك القدرة على اختيار من يستطيع أطفالهم التواصل معه ومتى يمكنهم التواصل معه.

المزيد من التطبيقات الرائعة لجهاز ماك.

تتوفر أيضًا مع (ماك أو إس كاتالينا) واجهات برمجية، وأدوات جديدة للمطورين تُسهل نقل تطبيقات (آيباد) إلى ماك. مع وجود أكثر من مليون تطبيق لجهاز (آيباد) عبر مجموعة واسعة من الفئات، تتراوح بين تطبيقات إبداعية وترفيهية، وإنتاجية، وحتى تطورية، سيتمكن المستخدمون من التفاعل مع المزيد من التطبيقات الشائعة على شاشة ماك الكبيرة والرائعة. وهذا الخريف، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا انضمام المزيد من تطبيقاتهم المفضلة إلى ماك، بما في ذلك: Jira Cloud، و Twitter، وAsphalt 9.

تعزيزات إضافية للتطبيقات.

يتميز تطبيق الصور بتجربة تصفح جديدة رائعة تعرض بذكاء أفضل صور المستخدم.

يحتوي (سفاري) Safari على صفحة بدء محدّثة تستخدم اقتراحات (سيري) لتعزيز المواقع التي تُزار بصورة متكررة، والإشارات المرجعية، وعلامات تبويب (آيكلاود)، وتحديدات قائمة القراءة، والروابط المرسلة في تطبيق الرسائل.

ويضيف تطبيق البريد في (ماك أو إس كاتالينا) القدرة على حظر البريد من مرسل محدد، وكتم صوت محادثة نشطة، وإلغاء الاشتراك من قوائم البريد الإلكتروني الدعائي.

ويحتوي تطبيق الملاحظات الآن على عرض Gallery View الجديد، وأدوات بحث أكثر قوة، وخيارات تعاون إضافية.

أعيد تصميم تطبيق التذكيرات بواجهة مستخدم جديدة كليًا، تجعل من السهل إنشاء التذكيرات، وتنظيمها وتعقبها.

التوفر.

يتوفر العرض السابق الخاص بالمطورين من نظام (ماك أو إس كاتالينا) لأعضاء برنامج المطورين التابع لشركة آبل عبر developer.apple.com ابتداءً من اليوم، وستتوفر نسخة تجريبية لعامة مستخدمي ماك في وقت لاحق من هذا الشهر عبر beta.apple.com. وسيتوفر (ماك أو إس كاتالينا) في الخريف كتحديث مجاني للبرامج لأجهزة ماك الصادرة في منتصف عام 2012 أو أحدث.