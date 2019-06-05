شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تنقل كيف يكون السفر حول ثلث العالم فى 60 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت محطة الفضاء الدولية إطارا زمنيا فى 60 ثانية فقط لرحلة مذهلة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسى، حيث إن شريط الفيديو الذى التقطه "نيك هاج" رائد فضاء ناسا، حوالى 30 دقيقة من وقت المدار على متن محطة الفضاء الدولية، وهو ثلث الوقت الذى تستغرقه المحطة لإكمال دورة واحدة كاملة حول الكوكب، ولكن تم ضغطه فى فاصل زمنى يحدث خلال دقيقة واحدة فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال رائد الفضاء على تويتر: "لقد شعرت بالذهول عندما شاهدت الغيوم المتموجة تختفى فى الظل، وقد وصل فى الأساس إلى المحطة الدولية فى 14 مارس، ومن المقرر أن يعود من رحلته التى تستمر ستة أشهر إلى الفضاء في أكتوبر.

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كما أضاف "نيك" أنه حاليا مر عليه أكثر من شهرين خلال إقامته فى محطة الفضاء الدولية، وقد لاحظ أمورا غريبة أخرى مثل تمدد ظهره بسبب نقص الجاذبية، فقد أصبح أطول بطول بوصتين عن الطبيعى.

كما أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيجري رواد الفضاء مجموعة من التجارب على استخدام المساعدين الآليين المعروفين باسم Astrobees ، والرقائق الطبية الحيوية المتقدمة فى المحطة الدولية.