تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يحصل على مميزات جديدة فى الهند.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة خرائط جوجل عن ثلاث ميزات جديدة للنقل العام في الهند بداية من اليوم، حيث سيتمكن مستخدمو خرائط جوجل معرفة أوقات السفر بالحافلة من حركة المرور المباشرة في عشر مدن بالهند، وكذلك معرفة حركة القطارات من السكك الحديدية الهندية.

وتقدم الخدمة أيضًا اقتراحات ميسرة للتنقل بالعربيات الخاصة أو النقل العام في حالة الازدحام، كما يحصل جوجل على هذه البيانات من حركة المرور المباشرة وجدول الحافلات العامة لحساب التأخير وتوفير أوقات سفر دقيقة.

ونقلًا عن "gadgetsnow" الهندى، وفقًا لـجوجل، تعد تلك الخدمات الأولى من نوعها، حيث يتم إطلاقها أولاً في الهند، مما يمكّن المسافرين معرفة المدة التي ستستغرقها رحلة الباص والأخذ في الاعتبار ظروف حركة المرور المباشرة.

يحتاج المستخدمون للاستفادة من الميزات إلى إدخال موقع البداية والوجهة، ثم الضغط فوق علامة التبويب النقل.

تم تطوير هذه الميزة بالشراكة مع تطبيق Where is My Train الذي حصلت عليه جوجل العام الماضي، ونتائج اتجاهات الوضع المختلط التي توجد في العربيات ذاتية القيادة.

كما ستُعلم علامة تبويب "النقل العام" المستخدمين لخرائط جوجل على نظام أندرويد ما إذا كان الذهاب بالعربية الخاصة أفضل أو وسيلة نقل مختلفة عند القيام برحلة ما.

وسيشير أيضًا إلى مقدار الوقت الذي تستغرقه الرحلة، ويمكنهم أيضًا الاطلاع على تقدير ومقياس عداد العربية لوصلة العبور الخاصة بهم، وسيتم طرح هذه الميزة لدلهي وبنغالور في البداية قبل طرحها في المزيد من المدن في وقت لاحق.