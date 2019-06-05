شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك هاتف آى فون.. أشهر حيل يمكنك تجربتها عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحيل والخداع من الأمور الجيدة فى عالم التكنولوجيا، لأنها تمكنك من استخدام نفس التقنية التكنولوجيا فى أكثر من عملية وتجربة تحتاج إليها.

ومنذ إطلاق شركة آبل لهواتفها الذكية IPhone بكل التكنولوجيا الذكية التى تحتوى عليها، يظن البعض أنه يصعب عليهم التفكير فى حيل للاستخدام الأمثل لهذه الهواتف، وإليكم بعض الحيل التى تسهل عليك التعامل مع أجهزة آبل الحديثة.

حيل لوحة مفاتيح هواتف آي فون

تحتوى لوحة مفاتيح آي فون على العديد من الحيل الخفية التى لا تعرف عنها، منها اختصار لوحة مفاتيح آي فون إضافة نقاط توقف كاملة فى نهاية الجمل وسيحول الطريقة التى تكتب بها إلى رسائل طويلة، وحتى تقوم بذلك انتقل إلى "الإعدادات" ثم "عام" و "لوحة المفاتيح"، وعليك التأكد من التبديل إلى جانب الكتابة بالأحرف الكبيرة التلقائية.

حيل لاستخدام احترافى لكاميرا هواتف آي فون

1. يقدم هذا الفيديو لمستخدمى هواتف آي فون للمستخدمين بعض الحيل الخاصة بكيفية التقاط صور أبيض وأسود على هواتف آيفون بخطوات بسيطة.

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2. هذا الفيديو يقدم حيل لالتقاط أفضل صور من أعلى باستخدام آي فون وبعض الخطوات لالتقاط صور أفضل من الكاميرات الاحترافية.

3. تصوير الفيديوهات بميزة slow timing على جهاز آي فون بكل سهولة.

حيل لشحن هواتف آي فون بشكل أسرع

1. عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن

2. تفعيل ميزة Airplane Mode لإيقاف جميع الاتصالات التى يمكن أن تفقد الهاتف شحنه.



حيل للاستخدام الأمثل لهاتف Iphone X 3. توصيل جهاز الآيفون بشاحن الآيباد لان شاحن الأخير يوفر طاقة هائلة بقوة 12 واط.حيل للاستخدام الأمثل لهاتف Iphone X 1. بالإضافة إلى إمكانية فتح الشاشة بالضغط على الزر الجانبى للهاتف لفتح الشاشة أو تحريك الهاتف لفتحها يمكن لمستخدميه الضغط على الشاشة لفتحها وذلك من خلال تفعيل هذه الميزة بالانتقال إلى Settings ثم General ثم Accessibility ومنها يختار المستخدم Tap to Wake، ومنه يتم تفعيل الميزة.

2. يتم عرض الاشعارات على سطح الهاتف بفتح قفل الشاشة باستخدام Face ID ويمكن التغلب على ذلك لإظهار الاشعارات حتى مع قفل الشاشة بالانتقال إلى Settings ثم Notifications ثم Show Previews ويختار Always.

3. لتفعيل ميزة Apple Pay يمكنك الضغط على الزر الجانبى مرتين متتاليتين لتفعيل وعرض بطاقة الائتمان الافتراضية الخاصة بالمستخدم ويمكن من خلالها استخدام هاتف الآيفون للدفع.