شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تضيف ميزة شحن الهواتف لاسلكيًا بسياراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة السيارات الأمريكية تيسلا عن توفير ميزة الشحن اللاسلكى بإصدار موديل 3 من سياراتها، حيث يتيح هذا الشاحن اللاسلكى الجديد شحن الهواتف التى تدعم Qi مثل iPhone 8، Galaxy S7 وPixel 3 و3XL والإصدارات الأحدث منهم.

ووفقًا لموقع "إنجادجيت" الأمريكى، قد صرحت الشركة على موقعها الإلكترونى بأن المكان المخصص للشاحن يتوافق بشكل جيد مع هيكل السيارة، وإنه متاح بسعر 125 دولارًا، ويتميز بسطح سيليكون غير قابل للانزلاق مع سهولة التركيب وقوة كافية لشحن هاتفين فى وقت واحد.

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ويأتى الشاحن مع كبلين USB وقطعة سفلية إضافية، حتى يكون التثبيت سهلاً.

ووفرت الشركة من قبل، كبل شحن هاتف سلكى للموديل 3 لفترة من الوقت، وهو متوفر لكلاً من Lightning وMicroUSB وUSB-C للمستخدمين الذين يرغبون فى شحن هواتفهم عبر وحدة التحكم المركزية، وكذلك صنعت الشركة شاحن هاتف لاسلكى يحمل علامة تسلا، على الرغم من أن هذا الجهاز لم يتم تصميمه لسيارات تسلا.

يذكر أن تلك هى المرة الأولى التى تقدم فيها تيسلا حلاً لشحن اللاسلكى للموديل 3، وأنها مازالت تعمل على توسيع مجموعتها من ملحقات الهاتف وتصنيع أجهزة شحن جديدة باستمرار.