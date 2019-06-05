شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 18 ميزة جديدة لهواتف أبل فى سبتمبر القادم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل الأمريكية خلال مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC 2019 عن IOS13 والذى يحمل العديد من المميزات التى بصدد توفرها هذا العام، وفيما يلى نستعرض تلك المميزات التى ستحصل عليها اجهزة أبل الجديدة:

-عمليات إطلاق التطبيق ستجرى بسرعة أسرع لتصل للضعف مما يساهم فى تحسين أداء جهازك.

-أصبح بإمكانك مشاركة اسم وصور المستخدم عبر تطبيقات المراسلة، بالإضافة إلى اختيارصورة لملفك الشخصى والتحكم فى من يستطيع رؤيتها.

-سيدعم الهاتف نظام الـDark Mode والذى وفر لك رؤية أفضل خاصة فى التطبيقات منخفضة الإضاءة .

-سيتم تنظيم مقاطع الفيديو والصور من أجل تصفح أسهل واسرع بالإضافة إلى ميزة تشغيل مقاطع الفيديو والصور تلقائياً

-أضافت الشركة أيضاً إلى مقاطع الفيديو أدوات تحرير الصور بحيث يمكنك أقتصاصه أو دورانه أو إضافة أى تعديلات عليها وأصبح من الممكن ايضاً زيادة الثأثيرات للصور بتمربر من إصبعك.

-يمكنك أن تقوم بالضبط الإضاءة وتحديد ملامح الوجه من أجل إلتقاط صورة جيدة وهذ عبر ميزة Portrait Lighting الى ستسمح لك بالحصول على صورة رائعة.

-سهلت أبل على المستخدمين الدخول إلى المواقع والتطبيقات باستخدام معرف أبل بدلاً من جوجل أو فيسبوك ليضمن لك خصوصية أكثر ودخول أسرع وأسهل.

-قامت أبل بإضافة مميزات جديدة على تطبيق الخرائط الخاص بها لتكون متفوقة على خرائط جوجل وسهلة الاستخدام.

-سيقدم لك Apple QuickPath ميزة الكتابة بيد واحدة من خلال تمرير أصابعك على الأحرف.

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-أصبح الآن بإمكان مستخدمى أبل التمرير وتحديد المؤشر بالنسبة للنص بطريقة اكثر دقة.

-يوفر تطبيق الصحة على Iphone طرقاً جديدة من أجل التنبؤ بالدورة الشهرية لدى المرأة.

-أصبح بإمكان تطبيق الملفات إمكانية المشاركة عبر iCloud Drive والوصول للملفات التى توجد ببطاقة الSD .

-أضاف تطبيق التذكير شكل جديد ومميزات جديدة ومبتكرة من أجل تذكيرك بمواعيدك.

-يتمتع مساعد صوت أبل بصوت اكثر طبيعية وأصبح يدعم نظام التشغيل الآلى.

-تدعم ميزة مشاركة الصوت الجديدة مشاركة الأغانى ومشاهدة الأفلام بطريقة أسرع وأسهل عن طريق التقارب بين هاتفين Iphone.

-أصبح بإمكان الـ AIRPODS قراءة الرسائل التى وصلت إليك فور وصولها بأسرع وقت.

-أضافت شركة أبل العديد من المميزات التى تمكنك من الوصول ومشاركة مواقعك مع التطبيقات منها والمزيد من المعلومات حول متى تستخدم التطبيقات المواقع فى الخلفية.

-أضاف تطبيق NOTES مميزات لعرض الصور بطريقة Gallery view بالإضافة إلى سهولة مشاركة المجلدات وسهولة البحث فى التطبيق.