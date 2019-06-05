Advertisements أطلقت صفحة “أدفانسد ميديا” Advanced Media إعلانا ممولا على فيسبوك Facebook، تستهدف هواة كتابة أفكار وسيناريوهات الإعلانات التلفزيونية، وذلك نظير مكافأة 5 آلاف جنيها مصريا للأفكار التي ستنال الاستحسان. وقال الإعلان: “لو انت مبدع وأفكارك بره الصندوق، يبقى دي فرصة إنك تكسب 5,000 جنيه. المسابقة لأفضل سيناريو لفكرة إعلانية لإعلان تلفزيوني مدته بحد أقصى دقيقة ونص في المواضيع دي.” وطلبت المسابقة أفكارا إعلانية تخص مكافحة التطرف والإرهاب، ومكافحة المخدرات، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، والسلامة المرورية. وطلبت المسابقة إرسال الأفكار على البريد الإلكتروني [email protected]، مع اسم وأرقام تواصل صاحب الفكرة للتواصل معه حال فوزه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مطلوب فكرة بـ 5,000 جنيه.. هل لديك موهبة تأليف إعلان تلفزيوني مدته دقيقة ونصف؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.