كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Herbstation” من “Altifarm”… تمكنك من زرع الأعشاب العطرية داخل منزلك

متابعة-سنيار: إذا كنت ترغب في زراعة أعشاب طازجة في المنزل، فقد تكون مهتما بـ Herbstation by Altifarm.

“Herbstation” هو نظام تم إنشاؤه لتمكينك من زراعة الأعشاب الطازجة والخضراوات داخل منزلك طوال العام.

يتميز النظام بسهولة الاستخدام، ويمكن وضعه في أي مكان في النزل واستخدامه لزرع أي نوع من الأعشاب و النباتات.

“Herbstation” متاح للدعم على Kickstarter بهدف جمع 15000 دولار للمرور إلى مرحلة الإنتاج، وتبدأ التعهدات من 179 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر أكتوبر 2019.