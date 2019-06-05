كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كل ما كشفت عنه أبل في مؤتمر المطورين “WWDC 2019”

متابعة-سنيار: في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC، يوم الاثنين، عرضت شركة Apple ميزات iOS الجديدة، وكشفت النقاب عن iPadOS، وكشفت أخيرا عن جهاز Mac Pro الشهير، كما تخلت رسميا عن برنامج iTunes.

يمكن لمستخدمي iPhone توقع خرائط وميزات أفضل للكاميرا في أحدث نظام iOS.

حتى تسجيل الدخول إلى التطبيقات سوف يتحسن من خلال عمليات تسجيل الدخول المستندة إلى Apple.

من المفترض أن يستجيب Face ID بسرعة أكبر، وسوف يكون الوضع المظلم متاحا في النهاية لجميع تطبيقات Apple الأصلية بما في ذلك Notes و Music و Mail.

أصبحت الصور على iPhone الآن أكثر ذكاءًا حيث يقوم التعليم الآلي بتجميع الصور المتشابهة وإزالة التكرارات، كما أنه يحتوي على أدوات جديدة لتحرير الصور، ويتيح لك تحرير الفيديو في التطبيق.

تبدو الخرائط أفضل بكثير مع مزيد من التفاصيل للسائقين والمشاة، وهناك ميزات تشبه إلى حد كبير صورة الشارع في خرائط Google.

كانت هناك أيضا تغييرات على Memoji، الصور الرمزية للرسوم المتحركة المخصصة التي يمكنك إرسالها في الرسائل والتطبيقات الأخرى.

قالت أبل أنها لأول مرة تقرر فصل الآي باد عن الآي فون تماماً وتم توفير نظام جديد له يدعى iPad OS. النظام الجديد سيمكن أبل من تطوير مزايا للآي باد بشكل مستقل عن الآي فون والآي بود تاتش.

أول الأمور المختلفة أن الويدجيت يمكن سحبها وتثبيتها في جانب الشاشة بشكل دائم. وتم تحسين تعدد المهام ومشاهدة التطبيقات المفتوحة Splitview.

تم تطوير برنامج الملفات Files وتوفير خيار Column View، كما تم تطوير iCloud Drive ليمكنك من مشاركة المجلدات مباشرة.

تم إطلاق إسم جديد على نظام الماك 10.5 ومستوحى طبعاً من الأماكن الطبيعية والمزارات السياحية في كاليفورنيا وهو كاتالينا “Catalina”.

بالنسبة للنظام الذي يعمل على أجهزة MacBooks وغيرها من أجهزة كمبيوتر Apple المحمولة وأجهزة سطح المكتب، فإن أكبر تغيير هو نهاية برنامج iTunes، وبدلا منه هناك تطبيقات ستتعرف عليها من iOS: الموسيقى والتلفزيون والبودكاست.

ويمكن للمطورين تحويل تطبيقات iPad الخاصة بهم بسهولة إلى تطبيقات Mac أصلية، مما سيزيد من الخيارات في Mac App Store، ويمكنك الآن استخدام iPad الخاص بك كشاشة ثانية لجهازك Mac.

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تحدث Kevin Lynch رئيس قسم تطوير نظام الساعة وقال أنه تم الاهتمام بشكل كبير بالتحديث بداية من إضافة عدة وجوه جديدة “Faces” وكذلك ميزة التنبيه بمرور الوقت مثل إصدار صوت كل ساعة.

تم إضافة المزيد من تطبيقات iOS لتكون في الساعة بشكل أساسي مثل تطبيق الكتب المسموعة والمذكرات الصوتية والآلة الحاسبة. وقال بأن الأخيرة لم تحصل فقط على الحسابات البسيطة بل تدعم مزايا متطورة بما فيها تقسيم “حساب الطاولة والبقشيش” على الأصدقاء.

ستحتوي Apple TV على شاشة رئيسية جديدة وتسجيلات دخول متعددة المستخدمين مثل Netflix و Hulu، وتعمل مع أجهزة التحكم Xbox و PlayStation.

تم تحديث نظام التلفاز الجديد بداية من تغيير تصميم الواجهة الأساسية وكذلك إضافة لأول مرة “تعدد المستخدمين” بحيث يكون لكل شخص في الأسرة ملف خاص به واقتراحات للبرامج وماذا يشاهد.

ولأن التلفاز سوف يحصل نهاية العام الجاري على ألعاب أبل الجديدة Arcade قامت الشركة بدعم أهم ذراعي ألعاب في الأسواق وهم من شركتي Xbox و بلاي ستيشن.

تم الكشف عن Mac Pro، وقد جاء الجهاز بتصميم مختلف كلياً عن التصميم السابق لماك برو الذي ظهر في 2013، حيث أن التصميم الجديد أقرب للتصميم الخاص بنسخة 2006.

الحاسب يأتي بذاكرة 2933Mhz ECC وهناك 6 منافذ لها وتدعم حتى 1.5 تيرا من الذاكرة وكذلك وفرت أبل 8 منافذ PCI.

الجهاز الجديد يدعم كارت الشاشة Radeon Pro Vega II Duo “يمكنه تشغيل 2 كارت شاشة”، أيضاً يضم مصدر طاقة قوي 1400W لتوفير الطاقة لهذا المحتوى الخارق.

سعر جهاز Mac Pro هو 5.999 دولارا، بالإضافة إلى 4.999 دولارا لعرض XDR و 999 دولارا لجهاز العرض.