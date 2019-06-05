كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| إيكيا و “little sun” تتعاونان لإنشاء أدوات شمسية مفيدة للاستخدام اليومي

متابعة-سنيار: منذ تأسيسه في عام 2012، قام مشروع “little sun” بتوفير الطاقة للمجتمعات التي تفتقر إلى الكهرباء في جميع أنحاء العالم – وهو رقم يصل الآن إلى أكثر من 1.1 مليار شخص.

بدأ المشروع من قبل الفنان أولافور إلياسون والمهندس فريدريك أوتسين، وقد توسع المشروع على مر السنين ليشمل مجموعة كاملة من منتجات الطاقة الشمسية التي تشهد الآن تعاونا مع ايكيا.

هذه الشراكة الرائعة، التي يطلق عليها اسم sammanlänkad، أدت إلى تطوير أدوات شمسية مفيدة للاستخدام اليومي.

حضر designboom أيام التصميم الديمقراطي لـ IKEA 2019 حيث تم الكشف عن التعاون.

وقال جيمس فوتشر، القائد الإبداعي في IKEA of sweden: “نريد إيجاد حلول ذكية للمحرومين من الطاقة، وكذلك للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول ولكنهم يريدون تقليل استهلاكهم للطاقة للتكيف مع نمط حياة أكثر استدامة”.

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ومنذ نشأته، حقق مشروع الشمس الصغيرة حلولًا مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة للطاقة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم وسهل حياة الناس من خلال تقليل الاعتماد على البنية التحتية العامة غير الموثوقة.

ومن خلال توزيع المنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية والعمل عن كثب مع رواد الأعمال المحليين، خلقت أيضا وظائف مع توفير الطاقة المستدامة لتمكين أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقال أولافور إلياسون، مؤسس شركة “little sun”، إن التعاون مع ايكيا يمثل فرصة هائلة لزيادة الوعي للوصول إلى الطاقة والحاجة الملحة إلى حلول عالمية.