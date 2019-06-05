رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرياح الشمالية الشرقية تنشط على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى...