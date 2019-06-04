شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل موقع جديد يرصد موجات الحر البحرية ويتوقع درجات الحرارة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء موقعا جديدا لرصد موجات الحر التى تحدث فى المسطحات المائية، حيث وصلت مياه المحيطات لمرحلة حرجة من درجات الحرارة العالية، ولمتابعة الأمر بشكل أفضل، أنشأ العلماء موقعا إلكترونيا به خريطة بهذه المسطحات، تحدد موقع كل محيط بالخريطة ليظهر لك تاريخ الموجات الحارة البحرية الخاصة بذلك المكان من عام 1982 إلى الوقت الحالى، ويمكنه ايضاً توقع حدوث الموجات الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، يساعد الموقع العلماء على التعلم مما حدث فى السابق، فعلى سبيل المثال يشير الموقع إلى البيانات التى كانت بتاريخ 20 مايو 2012 وكيف أنها أثرت على عمليات الصيد فى نوفا سكوشيا، ويوفر الموقع تلك البيانات المهمة بطريقة مجانية للأشخاص ويساعدهم فى فهم ما يحدث للمحيطات والبحار والتغيرات المناخية التى تطرأ عليها.

وتتكون موجات الحر البحرية بسبب درجات الحرارة فوق المتوسطة التى تتسبب فى بعض الآثار السلبية والتى تتمثل فى هجرة أنواع من الأسماك وغزو فصائل من أماكن بحرية أخرى، وتعطل المصايد وإجهاد وموت بعض الأسماك.

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ويقول إريك أوليفر، الأستاذ فى قسم علم المحيطات فى جامعة دالهوسى بكندا والذى ساعد ضمن فريق من العلماء فى إنشاء الموقع الجديد، إن تلك الموجات أصبحت تتكرر بشكل أطول وتظل لفترات طويلة، وهذا على مدار القرن الماضى بحيث إزدادت بنسبة 54% فى الفترة ما بين 1925 و2016.

ويشهد النظام البيئى البحرى معايشة 45 يوماً من هذه الموجات بينما كان يشهد فى السابق 30 يوماً فقط، ويؤثر هذا التغير بطريقة سلبية على التنوعات البيولوجية، بالإضافة إلى تغيرات اقتصادية تؤثر على المصايد والأسماك.