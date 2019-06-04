تكنولوجيا: أبل تعلن عن نظامي watchOS 6 وtvOS 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل أمس خلال مؤتمرها عن الإصدارات الجديدة من نظامي tvOS وwatchOS الخاصين بأجهزة Apple TV وApple Watch.

فعلى ما يبدو، سيركز إصدار watchOS 6 الجديد على الصحة واللياقة البدنية بشكل أكبر، إذ سيقوم بإحضار تطبيق Cycle Tracking الخاص بالنساء إلى الساعة الذكية هذا وبالإضافة إلى تطبيق Noise والذي سيساعد المستخدمين على إدراك مستويات الصوت في بيئات مثل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، والتي قد تؤثر سلبًا على السمع.

ومن أهم الميزات التي ستصل مع watchOS 6، هي إضافة متجر App Store إلى ساعة أبل. فيبدو أن شركة أبل تريد أن تجعل ساعتها الذكية منفصلة تمامًا عن أجهزة آيفون، لذا فإن إضافة المتجر إلى الساعة سيساعد المستخدم في البحث وتثبيت التطبيقات مباشرةً من الساعة دون الحاجة إلى جهاز آيفون.

وعلاوةً على ذلك، سيتم إضافة تطبيق Voice Memo وتطبيق Calculator بالإضافة إلى ميزة Watch Faces الجديدة كذلك. ستتوفر أيضًا عصابات جديدة للساعات بدءًا من الأسبوع القادم بألوان جديدة تناسب الصيف.

سيتوفر إصدار watchOS 6 هذا الخريف مع الجيل الأول وما فوقه من ساعات أبل المقترنة بهاتف آيفون 6s وما فوقه.

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أما عن Apple TV، فسيحصل على إصدار tvOS 13 هذا الخريف كتحديث مجاني لـ Apple TV 4K و Apple TV HD. وسيوفر هذا الإصدار الجديد صفحة رئيسية جديدة تمامًا لعرض معاينات للبرامج التليفزيونية والأفلام بحجم الشاشة كاملًا، هذا وبالإضافة إلى انه سيوفر أيضًا دعمًا لتعدد المستخدمين، مما سيسهل على جميع أفراد أسرتك الحصول على اقتراحات مخصصة والحصول على قوائم مشاهدة خاصة بهم.

كما سيتم أيضًا عرض كلمات الأغاني على الشاشة مع خدمة Apple Music لتتناسب مع ما تستمع إليه على الخدمة مباشرة على جهاز التلفاز. وعلاوةً على ذلك، تم أيضًا إضافة دعم لكل من وحدات PlayStation وXbox مع جهاز Apple TV.

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