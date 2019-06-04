تكنولوجيا: أبل تحد من التتبع والإعلانات في التطبيقات التي تركز على الأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أبل أمس خلال مؤتمر WWDC عن أنه لن يُسمح للمطورين بتضمين إعلانات أو أدوات وخوارزميات لتحليل البيانات تابعة لجهات خارجية (والتي تُستخدم ظاهريًا للتتبع) في التطبيقات المستهدفة للأطفال في متجر App Store.

ووضعت الشركة هذه القاعدة في إرشاداتها المحدثة لتقديم الطلبات، مؤكدة بأنها ستضيف مثل هذه الحماية الإضافية للمستخدمين الصغار

كما سيُمنع المطورين أيضًا من تضمين الروابط الخارجية أو عمليات الشراء داخل التطبيق، إلا إذا كانوا في قسم لا يمكن الوصول إليه إلا للآباء فقط. كما حثت أبل المطورين على مراعاة قوانين الخصوصية في مختلف الولايات القضائية فيما يتعلق بالبيانات التي يجمعونها من الأطفال.

المصدر

اعلان

