Xiaomi تشوق بدورها لقدوم الكاميرا الأمامية غير المرئية المدمجة تحت الشاشات لهواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، عرضت لنا شركة Oppo كاميرا أمامية غير مرئية مدمجة تحت الشاشة، ويبدو أن شركة Xiaomi تعمل أيضًا على نفس التكنولوجيا. نشرت شركة Xiaomi في حساباتها الرسمية على مختلف الشبكات الإجتماعية أنها وجدت حلاً لجعل ” الكاميرا الأمامية ” غير مرئية مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى التخلي عن الكاميرات الأمامية المنبثقة والكاميرات المدمجة في القطوع أو الثقوب.

ووفقا لشركة Xiaomi، فقد حصلت على براءة إختراع لوسيلة تجعل الشاشة شفافة دون أن تعكس الضوء بأي شكل من الأشكال عندما تكون الشاشة سوداء تمامًا وتكون الصمامات الثنائية مغلقة. وتقول الشركة أنه يمكن أن تقوم بتضمين مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة 5P تحت الشاشة، ولكن شاشة OLED نفسها تعمل أيضًا كطبقة بلاستيكية.

يقال بأن هذا الحل يجلب تجربة مشاهدة أفضل من حل LCD الذي يعمل على إيقاف تشغيل مجموعة من البكسلات بشكل دائم، كما هو الحال في هواتف Honor 20 Series أو سلسلة هواتف Galaxy المتوسطة.

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على الرغم من أن شركة Xiaomi لم تكشف لنا عن أي تواريخ إطلاق لهاتف ذكي يستخدم هذه التكنولوجيا، فنحن نتوقع أن تصل هذه التكنولوجيا لأول مرة مع الجيل المقبل من الهاتف Xiaomi Mi Mix نظرًا لأن سلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix Series تشتهر بشاشاتها الضخمة وتقنياتها المبتكرة مع العلم بأن Xiaomi Mi Mix 3 الأخير كان من بين أوائل الهواتف الذكية التي دعمت شبكات الجيل الخامس 5G في أوروبا.