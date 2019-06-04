سلسلة هواتف iPhone XI الجديدة ستضم ذاكرة تخزينية أساسية بحجم 128GB

فاطمة أيت طالب - دبي - تنتقل العديد من الهواتف الذكية الرائدة لإستخدام 128GB كذاكرة تخزينية أساسية، وقد يتبعها الهاتف iPhone XI كذلك. وبالنسبة لهواتف iPhone الحالية، فهي تأتي مع ذاكرة تخزينية أساسية بحجم 64GB، ولا يوجد هناك خيال الحصول على iPhone XS و iPhone XS Max مع 128GB من الذاكرة الداخلية بل يقفزان مباشرة إلى 256GB.

لاحظ أن هذا يغطي على حد سواء iPhone XI و iPhone XR 2019 المنخفض التكلفة. سيؤدي مضاعفة الذاكرة التخزينية الأساسية إلى تقليل الجهد المطلوب لجعل البيانات والملفات الخاصة بك تلائم النسخة الأساسية من iPhone الخاص بك، وهذا أمر صعب للغاية مع وصول تحديثات iOS الجديدة والتي تحتاج إلى مساحة إضافية للتثبيت.

ستحتوي هواتف iPhone الجديدة التي نطلق عليها حاليًا إسم iPhone XI على كاميرات مربعة الشكل، وهذا ما تلمح إليه جميع التسريبات التي وردتنا في الفترة الماضية. وبطبيعة الحال، نحن لسنا متأكدين مما إذا كان هذا هو التصميم النهائي لهواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام، ولكن التسريبات التي وردتنا حتى الآن تلمح إلى ذلك.

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على أي حال، نحن نأمل أن لا يؤدي زيادة الذاكرة التخزينية في هواتف iPhone XI إلى رفع الأسعار من جديد، وفي نفس الوقت نحن نأمل أن تؤدي الزيادة في سعة الذاكرة التخزينية الأساسية إلى زيادة الحد الأقصى للذاكرة التخزينية في هواتف iPhone الجديدة إلى 1 تيرابايت.