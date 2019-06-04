شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. انستجرام يواجه عطل عالمى والروبوتات تحل محل الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركات التكنولوجيا العديد من المشكلات خاصة شركات التواصل الاجتماعى لما تتعرض له يوميا من تحديات، وتظهر لنا تقنيات حديثة يوما عن الآخر، وكل ذلك نرصده لك فى أبرز الموضوعات يوميا حول العلوم والتكنولوجيا، ولعل أهمها اليوم ما يتعلق بطرق استطلاع الهلال الخاص بعيد الفطر، وكذلك تراجع بعض شركات التكنولوجية بسبب سياسات الاحتكار. تراجع أسهم شركات التكنولوجيا نتيجة للتحقيق معها لسياستها الإحتكارية هكذا ساهمت التكنولوجيا فى استطلاع الهلال على مر السنوات بعد إغلاق iTunes .. أعرف مصير المقاطع الصوتية والفيديوهات التي حملّتها Advertisements تويتر يستحوذ على شركة ذكاء اصطناعى لمساعدتها فى محاربة الأخبار المزيفة الخيال بقى حقيقة.. روبوتات حلت محل الموظفين فى مهن بشرية عطل عالمى يضرب انستجرام من جديد.. اعرف التفاصيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. انستجرام يواجه عطل عالمى والروبوتات تحل محل الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.