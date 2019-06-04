شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المستخدمون يقضون 10 سنوات من حياتهم فى استخدام الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن المستخدمين في بريطانيا يقضون ما يعادل 10 سنوات، في حياتهم باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - ويقومون بمشاركة ما يصل إلى 92.053 منشور على شبكات التواصل الإجتماعى

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد اكتشف الباحثين الذين أجروا دراسة مفصلة، المدى الحقيقي الذي يجعل المستخدمين ينشغلون في أجهزتهم الذكية، حيث كشف استطلاع الرأي الذي شمل 2000 شخص، أن المستخدم العادى يجرى الآن ثمانية "محادثات" كل أسبوع مع الأجهزة التي تعمل بالصوت.

كما ظهر أن الأفراد يتلقون في المتوسط ​​59 إشعارًا يوميًا، بما في ذلك 16 رسالة بريد إلكتروني شخصية، وتسعة تفاعلات على فيس بوك، وثمانية رسائل أخرى على انستجرام فى المتوسط، كما وجدت الدراسة أيضا أن خدمات البث المباشر كلفت البريطانيين ما متوسطه 21.061 جنيهًا إسترلينيًا طوال عمرتهم.

كذلك فإنه متوسط عدد التطبيقات التى يتم استخدامها حوالى 6 تطبيقات مختلفة، فضلا عن تشغيل 12 أغنية على أي جهاز محمول باليد خلال اليوم العادي.

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وكشف التقرير أن هذه الدراسة تم إجراؤها من قبل شركة Starcom، للأبحاث السوقية، فيما قال "مارك هاولي"، الرئيس التنفيذي لشركة Starcom: "يوضح الاستطلاع بأعداد كبيرة كيف نستخدم منصات التكنولوجيا كأساس للعديد من تفاعلات الإنسان اليومية أو حتى معظمها، مضيفا:" تذهب الإشارة إلى سرعة اعتماد خدمات جديدة وطرق جديدة معتمدة على التكنولوجيا لفعل الأشياء، ومع التقدم في الذكاء الاصطناعى والأجهزة الصوتية و5 G، فإن هذه العلاقة سوف تتطور فقط.

كما وجد البحث أن ثمانية من كل 10 أشخاص يوافقون على أن التكنولوجيا جعلت الحياة "أسهل" وأن 71 في المائة يعتمدون عليها يوميًا، كذلك فإن ما يقرب من الثلثين يعتبرون استخدام التكنولوجيا بمثابة "طبيعة ثانية"، وبالتالي فإن ثلاثة من كل خمسة لا يمكن أن يعيشوا يومهم بالكامل بدون هذه التكنولوجيا.

ويعتمد حاليا ثلاثة أرباع البريطانيين على التكنولوجيا في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويستخدمها 68 في المائة للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، مما يثبت مدى تأثير الأجهزة على العلاقات الحديثة، كما يستخدم ستة من كل 10 أشخاص تكنولوجيا التسوق، حيث يقدم واحد من كل 10 طلبات عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.