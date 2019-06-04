شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جيف بيزوس" الجانب الخيرى لأغنى رجل فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جيف بيزوس" الرئيس التنفيذى لشركة أمازون هو من أغنى الشخصيات فى العالم، إلا أن تفاصيل حياته الشخصية قد تكون غامضة بعض الشىء خاصة الجانب الخيري فى حياته على عكس الجهود الخيرية التى أشتهر بها بيل جيتس ومارك زوكربيرج.

يعتبر "جيف بيزوس" من بين أغنى 5 أشخاص فى أمريكا، بلغت ثروته الصافية 114 مليار دولار، وهو الوحيد من بين هؤلاء الخمس لم يوقع على الالتزام الخيرى، ولم يوضح سبب عدم إمضائه على وثيقة هذه المبادرة الخيرية رغم أن بيل جيتس هو أول من بدأها قبل عقد تقريبا حتى أن المواقع الأجنبية اعتبرت تاريخه الخيرى لغز حير الكثيرين.

إلا انه عرف مؤخرا عنه أعماله الخيرية التى قد خفيت عن الكثيرين، والتى قدمها موقع "بيزنس" فى تقرير عنه، وهى..

1.فى أغسطس 2011 قدم 10 ملايين دولار لمتحف التاريخ والصناعة فى سياتل

2. فى ديسمبر 2011 تبرع بـ 15 مليون دولار لمعهد برينستون للعلوم والعصبية

3. فى يناير 2013 تبرع بـ 500 ألف دولار لمؤسسة Worldreader وهى غير ربحية تهدف إلى جمع الكتب الإليكترونية للقراء لنشر الثقافة.

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4.مايو 2016 تبرع بمليون دولار لصالح مؤسسة Mary's Place وهى لا تهدف للربح تساعد الأفراد بدون مأوى فى سياتل

5. مايو 2017 تبرع بمليون دولار إلى لجنة المراسلين لحرية الصحافة

6. يناير 2018 تبرع بـ33 مليون دولار لصالح TheDream.us وهى لا تهدف للربح تقوم بتمويل المنح الدراسية الجامعية للمهاجرين

7. سبتمبر 2018 تبرع بـ10 ملايين دولار لمؤسسة With Honor وهى تخدم قدامى المحاربين العسكريين.

8. سبتمبر 2018 إطلاق صندوق بيزوس دار ون بقيمة مليار دولار لدعم البرامج التعليمية للعائلات المشردة.