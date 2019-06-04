شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انهيارات فى سوق التكنولوجيا منذ أواخر 2018 حتى الآن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مؤخرا تقريرين كانوا أشبه بالصدمة فى العالم التكنولوجى، الأول كان بخصوص انخفاض معدل استخدام فيس بوك والآخر كان يتعلق بانخفاض مبيعات الهواتف الذكية عن العام الماضى.

ولن يكون هذا هو التقرير الصادم الأخير فى عالم التكنولوجيا حيث يوجد الكثير من الانخفاضات فى هذا العالم بدأت منذ أواخر العام الماضى، وإليكم بعض منها..

انخفاض مفاجىء فى أعداد المتابعين على انستجرام

فى بداية عام 2019 ظهر تقرير صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن انخفاض أعداد متابعيهم خلال الليل، فقد لاحظ أحد المستخدمين فقدان ما يزيد عن 200 متابع وفقد آخر 32 ألف.

انخفاض مبيعات الكمبيوتر لـ58.5 مليون جهاز فى الربع الأول من 2019

أوضح هذا التقرير أن الانخفاض كان بنحو 2 مليون جهاز عن نفس الفترة من العام الماضى.

انخفاض مبيعات تسلا وزيادة خسارتها

انخفضت مبيعات تسلا بشكل حاد خاصة بعد تأخيرات تسليم سيارة Model 3 عن عملائها وهو يمثل أكبر انخفاض فى تاريخ الشركة، وتبع انخفاض المبيعات زيادة فى الخسارة والتى وصلت إلى 702 مليون دولار.

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انخفاض عدد مستخدمى منصة Tumblr

بسبب هذا الانخفاض قررت الشركة المالكة لها أن تذيع خبر نيتها فى بيع منصة Tumblr .

انخفاض مبيعات آيفون فى جميع أنحاء العالم

انخفضت مبيعات آيفون فى الصين ثم تبعها انخفاض عام فى العالم، وهو ما جعل العلماء يبحثون عن السبب وأكدوا بالأبحاث أن مستخدمى آيفون يفكرون فى تغيير هواتفهم كل 4 سنوات.

انخفاض سهم شركة أبل 6%

فى منتصف الشهر الجارى صدر تقرير عن انخفاض أسهم شركة أبل 6% وذلك بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تسبب فى قلق وتخوف المستثمرين.

انخفاض معدل استخدام فيس بوك

أكد الباحثون اليوم أن الجهود التى يبذلها فيس بوك للقضاء على المعلومات الخاطئة والمحتوى المثير تسببت فى انخفاض معدل بقاء المستخدمين على الشبكة الاجتماعية بمقدار 3 دقائق يوميا عن العام الماضى.

انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 21.9 مليون جهاز خلال العام الماضى

ورجح الخبراء أن الانخفاض بسبب أن المستخدمين سئموا المكاسب الهامشية من تغيير هواتفهم للفوز بالتحديثات.