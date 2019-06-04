تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات وصلت لنظام التشغيل iOS 13

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2019، عن العديد من الأمور والتى جاء على رأسها نظام التشغيل iOS 13، حيث أشارت الشركة إلى أن النظام سيضم العديد من المميزات وفيما يلى نرصد أبرزها كما يلى:
- ميزة الوضع المظلم أو Dark mood، حيث أصبح هذا الوضع متاح على كافة تطبيقات نظام التشغيل بالكامل، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بهذه التجربة بشكل مميز.
- ميزة swipe to type أو ميزة السحب للكتابة، والتى تجعل لتسهيل وتسريع عملية الكتابة وجعلها أسرع بشكل كبير، حيث تعمل هذه الميزة على غرار نظام أندرويد.
- زيادة سرعة نظام التشغيل بشكل عام، بما فى ذلك زيادة سرعة استجابة ال Face ID بنسبة 30%، كذلك فإن حجم التطبيقات فى التحديثات سيكون اصغر بنسبة 30% ، كذلك فإن حديثات النظام ستكون اصغر بنسبة 60%
- كما حصل تطبيق photo على العديد من الإضافات بما فى ذلك تغير زاوية الإضاءة فى ميزة العزل (portrait) الخاصة بالصور، وإمكانية عمل التفاف للنص، فضلا عن البحث عن الصور بشكل أدق عبر السنوات.
- سيظهر مؤشر الصوت بجانب الشاشة وليس فى المنتصف مثل السابق.
- يمكن الآن تحميل أى برنامج مهما كان حجم الباقة.
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