تكنولوجيا: كل ما يمكن توقعه في مؤتمر E3 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبحنا بالكاد على بُعد أسبوع من بداية مؤتمر E3 2019 في Staples Center بمدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا. وقد يفقد المؤتمر هذا العام واحدًا من اهم مشاركيه بعد أن أعلنت شركة سوني أنها لن تشارك بالمؤتمر هذا العام، ولكن بالرغم من ذلك، فسيكون هناك الكثير من المشاركين في العرض. لنلقي نظرة عن بعض الأشياء المتوقع ظهورها خلال المؤتمر.

مع انسحاب سوني من هذه المعركة، فإن الضوء أصبح متسلط على نينتندو ومايكروسوفت بشكل كبير الآن.

ستعقد شركة نينتندو مؤتمرها الصحفي صباح يوم الثلاثاء، وعلى ما يبدو، فلا نتوقع أي أخبار عن لعبة Super Mario Maker 2 أو Pokemon Sword and Shield، إذ سيكون هناك مؤتمر مباشر خاص لكل لعبة منهم قبل بدء العرض، ولكننا نأمل في الحصول على أي كلمة بخصوص لعبة Fire Emblem الجديدة أو Animal Crossing أو Link’s Awakening أو Luigi’s Mansion 3 أو Town. ومن المرجح أيضًا أن نحصل على أي أخبار بخصوص Bayonetta 3 أو Super Metroid 4.

أما بالنسبة لمايكروسوفت، فمن المحتمل أن تكشف عن Gears 5، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا العام. كما أننا نأمل أيضًا في الحصول على أخبار متعلقة بـ Halo Infinite، ولكن من المثير للدهشة أنه من المرجح ألا نري سلسلة جديدة من Forza خلال هذا العام. ومع ذلك، فهناك فرصة لكي تقوم مايكروسوفت بالكشف عن خدمة xCloud الخاصة بها.

من المؤكد أيضًا أن المطورون التابعون للجهات الخارجية لديهم الكثير من الأخبار لمشاركتها، فعلى ما يبدو، لن تقوم Ubisoft بإطلاق لعبة Assassin’s Creed الجديدة هذا العام، ولكن من المحتمل أن تكشف عن “3-4 AAA” والتي تخطط لإطلاقها قبل مارس المقبل.

يمكن أيضًا أن نرى أيًا من Watch Watchs Dogs أو Prince of Persia أو The Crew أو FarCry أو For Honour، وبالأخص Splinter Cell. وسيكون من المذهل إذا قامت Ubi بتقديم تحديثات لـ Beyond Good & Evil 2. ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن Ubisoft ستتحدث بخصوص Rocket League وما إذا كانت ستتضمن التزلج أم لا.

أما عن EA، فستكون مشاركتها ضعيفة بعض الشيء في مؤتمر E3، إذ ستعقد الشركة حدث EA Play خارج الموقع في هوليوود ولن تعقد مؤتمرًا صحفيًا مناسبًا. وبدلًا من ذلك، سوف نحصل على بث مباشر يسلط الضوء على Star Wars: Fallen Order و Apex و Battlefield V DLC القادمة، بالإضافة إلى التحديثات المعتادة لـ Madden و FIFA.

وبالنسبة لـ Square Enix، فمن المؤكد أن نسمع المزيد حول الإصدار الجديد الذي طال انتظاره من Final Fantasy VII وكذلك Marvel’s Avengers الذي تعمل عليه الشركة منذ عام 2017. جدير بالذكر انه يتم تطوير لعبة Avengers بواسطة الفرق المسؤولة عن التطويرات الحديثة لـ Tomb Raider و Deus Ex، والتي ربما تستبعد أي إدخالات جديدة في هذه السلسلة. وعلاوة على ذلك، نأمل في الحصول على بعض التفاصيل الجديدة حول Dragon Quest XI for Switch وإصدار Dragon Quest Builders 2 في أمريكا الشمالية، الذي تم عرضه بالفعل في اليابان.

Advertisements

ستقوم Bethesda بعقد مؤتمرها الصحفي في أعقاب حدث Xbox ليلة الأحد، ومن المتوقع أن نري أخبار متعلقة بـ Doom Eternal والتي سيتم إصدارها هذا العام، وكذلك Wolfenstein Youngblood القادمة في شهر يوليو. ومن المؤكد أن تقوم الشركة بمناقشة جهودها المستمرة أيضًا لتحسين Fallout 76.

أما عن التوقعات الأخرى، فمن المرجح أن نري تحديثات على لعبة Cyberpunk 2077 المرتقبة من Witcher. كما من المتوقع أن تقوم Sega بإظهار وحدة Genesis Mini الخاصة بها خلال المؤتمر كذلك. وعلينا أيضًا الاستعداد للسماع عن Judgement التابعة لسلسلة Yakunza، و Borderlands 3، و Catherine: Full Body، بالإضافة إلى ماريو وسونيك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

قد نشاهد أيضًا The Outer Worlds متعددة المنصات من Fallout: New Vegas Obsidian Entertainment، والتي سيتم إصدارها هذا العام، بالإضافة إلى Control منAlan Wake، والتي ستصل هذا الصيف.

ومن المحتمل أن تكشف Bandai Namco عن مزيد من التفاصيل حول Dragon Ball RPG و Project Z، و Code Vein مع لعبة Dying Light المرعبة، هذا وبالإضافة إلى لعبة Shenmue III.

سيبدأ مؤتمر E3 2019 من يوم السبت الموافق 8 يونيو، ترقبوا!

المصدر

اعلان