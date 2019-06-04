الهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro سيضمان 12GB من الذاكرة العشوائية في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الكشف عن سلسلة هواتف Honor 20 Series للعالم في اليوم 21 مايو، ولكن الصين لم ترى هذه الهواتف بعد. لقد تم إدراجها للتو في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وعلى الرغم من أن معظم المواصفات التقنية مشابهة، فقد تم المصادقة على كل من Honor 20 و Honor 20 Pro مع 12GB من الذاكرة العشوائية، وهي الميزة التي من المحتمل أن تظل حصرية للمستهلكين المحليين.

هواتف Honor 20 الجديدة تأتي أيضًا مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستظل النسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية هي الوحيدة المتاحة على الصعيد العالمي. أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية الأخرى، فهي ظلت على حالها من دون تغيير، ويشمل هذا حجم الشاشات ودقتها، والمعالج، والكاميرات، وسعة البطاريات، وما إلى ذلك من المواصفات الأخرى. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro يأتيان كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

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عندما أعلن الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei عن الهاتفين، قال أنها ستصدر قريبًا دون تحديد موعد رسمي بسبب العلاقة المتوترة بين الحكومتين الصينية والأمريكية. ومن الآمن القول بأنه من غير المحتمل حدوث تأخير في السوق المحلي حيث ينبغي أن يتم إطلاق الهاتفين قريبًا، نظرًا لأنهما مدرجان بالفعل للحصول على الشهادات اللازمة من الهيئات التنظيمية.