سيتم الكشف عن أسعار خدمة Google Stadia والألعاب التي توفرها للاعبين يوم 6 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي -

كشفت شركة جوجل عن خدمة بث الألعاب عبر السحابة Google Stadia في شهر مارس من هذا العام. تبدو خدمة الألعاب السحابية هذه من شركة جوجل واعدة للغاية، ويتطلع الكثيرون إلى معرفة مقدار تكلفتها والألعاب التي ستكون متاحة في البداية. الآن، أكدت شركة جوجل أنها ستكشف عن التفاصيل المتعلقة بالسعر والألعاب التي ستكون متوفرة في خدمة Google Stadia في البداية في اليوم السادس من شهر يونيو الجاري، وهو ما يعني يوم الخميس المقبل.

ربما توقع البعض أن تقوم شركة جوجل بالكشف عن التفاصيل المتبقية حول خدمة Google Stadia في مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019، ولكن من الواضح أن الشركة لا ترغب في مشاركة الأضواء مع عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالألعاب والتي ستتم في E3 2019.

أكدت شركة جوجل أنها ستستضيف أول مؤتمر ” Stadia Connect ” في اليوم السادس من شهر يونيو الجاري. سيتم بث هذا الحدث مباشرة على اليوتيوب، ولن تكون هناك مفاجأت، ولكن سنتمكن أخيرًا من معرفة أسعار هذه الخدمة والألعاب التي ستكون متاحة للاعبين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في الأساس تصميم منصة Google Stadia لمطوري الألعاب الذين يرغبون في إنشاء ألعاب لا تحتاج إلى أنه يتم تحسينها للعمل على الأجهزة المتدنية الإمكانيات، وبالتالي إلغاء القيود بالنسبة لمطوري الألعاب. وسيتم إطلاق هذه الخدمة مع وحدة تحكم WiFi خاصة والتي تتصل مباشرة بالإنترنت لتقليل زمن الإستجابة.