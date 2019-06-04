روسيا تطلب من تطبيق Tinder الكشف عن بيانات المستخدمين للسلطات المحلية

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكرت وكالة الأنباء الروسية ” روسيا اليوم ” أنه يجب على تطبيق المواعدة الشهيرة Tinder أن يكون مستعدًا للكشف عن بيانات مستخدميه للسلطات الروسية في حال طلبتها منها هذه الأخيرة ذلك.

وبالتالي، هذا يعني أنه يتوجب على شركة ” Match Group ” التي تملك تطبيق Tinder تخزين بيانات المستخدمين الروسيين للتطبيق في خوادم الشركة المتواجدة في البلاد ليكون بمقدورها تسليم هذه البيانات والتي تشتمل على الرسائل النصية والصور للأشهر الستة الأخيرة للمسؤولين عن إنفاذ القانون في البلاد عندما يطلبونها، على الأقل وفقا للقانون الذي إستشهدت به هيئة الرقابة على الإنترنت الروسية “روسكومنادزور”.

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وأوضحت هيئة ” Roskomnadzor ” أنه تم إضافة شركة ” Match Group ” إلى القائمة الروسية لمقدمي خدمات الإنترنت الملزمين بالإذعان للقانون. وفي حالة إذا لم تستوفي الخدمة لطلبات مسؤولي إنفاذ القانون في روسيا، فسوف يتم حجبها، مثلما حدث مع الشبكة الإجتماعية المهنية LinkedIn.