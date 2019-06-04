شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا لم تتخذ قرارًا تجاه وجود هواوى فى أسواقها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "بن والاس" وزير الأمن البريطانى، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن استخدام التكنولوجيا من شركة هواوي الصينية في شبكة الجيل الخامس التى تعتزم الإعتماد عليها في البلاد.

وبحسب تقرير لموقع gadgetsnow الهندى، فقد صرح الوزير، أن الحكومة لم تتوصل بعد إلى استنتاج بشأن كيفية التعامل مع البنية التحتية التي يحتمل أن تكون ضعيفة، أو في الواقع يمكن أن تستغلها دول أجنبية للتجسس عليها.

وأكد أن بريطانيا تستمع إلى حلفائها في التحالف المخابراتي Five Eyes، وكذلك الشراكاء الأوروبيين، وأنها ستفرض قواعد إذا سمحت للشركات الأجنبية بدخول أسواقها.