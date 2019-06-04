عطل عالمى يضرب انستجرام من جديد.. اعرف التفاصيل

كتب مؤنس حواس

من جديد عانى تطبيق مشاركة الصور "انستجرام" المملوك لشبكة فيس بوك، من انقطاع كبير على مستوى العالم، أدى إلى إعاقة عملية تسجيل الدخول إلى التطبيق وتحديث الصفحة والتعليق على المنشورات وتحميل المحتوى على المنصة.

وقد بدأ المستخدمون فى مواجهة مشكلات مع انستجرام منذ حوالى نصف ساعة، وفقًا لموقع Down Detector المتخصص فى اكتشاف تعطل المواقع، فقد تعرض المستخدمون فى الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية واليابان وأستراليا إلى الانقطاع، ونظرًا لأن انستجرام لم يصدر بيانًا رسميًا عن انقطاع الخدمة، فلا يزال من غير...