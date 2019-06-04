أمطار وأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام العيد

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء "أول أيام عيد الفطر المبارك"، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

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3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة