FYTA Beam.. مستشعر ذكي جديد للتعرف على احتياجات النباتات

بدأت فكرة هذا المشروع من مدينة برلين في ألمانيا، بواسطة كل من Claudia Nassif، وSylvie Basler وهما سيدتان شَغِفتان بتربية النباتات، وبعد فشلهما في العثور على حلول مبتكرة لرعاية النباتات تناسب العصر الرقمي، قررتا إنشاء شركة متخصصة في تطوير حلول رقمية لرعاية النباتات.

بدأت شركتهما التي تدعى FYTA؛ في تطوير أول منتج، وهو عبارة عن مستشعر ذكي يُوضع في التربة التي تُزرع فيها النباتات، ويمكن توصيله بتطبيق خاص به على الهواتف الذكية بواسطة البلوتوث، أو الواي فاي، حيث يقوم بإرسال إشعارات إلى هاتفك الذكي توضح حالة النبات وفقًا لقياسات عوامل النمو المختلفة، التي تَشمل: معرفة كون النبات بحاجة إلى الري، أو كون درجة الحرارة المحيطة به مرتفعة، أو منخفضة.

أُطلق على هذا المستشعر الجديد اسم FYTA Beam، وقد انتهت بالفعل مرحلة البحث والتطوير، وإنتاج النموذج الأولي منه، كما اُطلقت حملة لجمع التمويل اللازم لإنتاجه على نطاق تجاري، وذلك على موقع التمويل الجماعي الشهير kickstarter، وتهدف هذه الحملة إلى جمع 56000 دولارٍ تقريبًا، وقد نجحت حتى الآن في جمع أكثر من 35000 دولارٍ، ومن المقرر انتهاء الحملة يوم 23 من الشهر الجاري.

كيف يعمل مستشعر FYTA Beam؟

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تعتمد فكرة عمل هذا المستشعر على قياس العوامل الحيوية لنمو النبات، بما يشمل: رطوبة التربة، ونسب العناصر الغذائية، وشدة الضوء، ودرجة الحرارة.

كل ما عليك فعله هو وضع المستشعر في التربة بجوار النبات الذي تقوم بتربيته، ثم تثبيت التطبيق الخاص بالمستشعر، وسيقوم المستشعر بإرسال جميع البيانات مباشرة إلى التطبيق عبر البلوتوث، أو الواي فاي.

يقوم المستشعر بمراقبة العوامل الحيوية اللازمة لنمو النبات بشكل مستمر، وعند وجود أي نقص، أو زيادة في أحد عوامل النمو بما يخالف الحدود المسموحة، فإنك ستتلقى إشعارًا على هاتفك الذكي، لتقوم بالتدخل، فمثلا عند نقص نسبة المياه الموجودة بالتربة ستتلقى إشعارًا يبلغك بضرورة ري النبات، وعند قيامك بالري ستتلقى إشعارًا يفيد بأن كل شيء على ما يرام الآن.

الفرق بين مستشعر FYTA Beam وباقي المستشعرات:

معظم المستشعرات المشابهة؛ التي تقوم بقياس عوامل نمو النبات الحيوية، يقتصر عملها على قياس عامل واحد، أو عاملين من عوامل النمو فقط، أو قد تجد أن تصميمها ليس بالجودة المطلوبة، وفيما يلي أهم أوجه الاختلاف بين مستشعر FYTA Beam، وباقي المستشعرات المشابهة:

صغر الحجم، والتصميم المتميز: المستشعر صغير جدًا وله غلاف زجاجي عاكس، ويختفي تقريبًا في مكان وضعه بجوار النبات.

صديق للبيئة: يعمل المستشعر بالطاقة الشمسية، وذلك باستخدام خلية شمسية مدمجة به، والتي تعمل على إطالة عمر بطاريته، كما أن جميع مكوناته قابلة للفك؛ لضمان سهولة إعادة تدويرها.

دقيق جدًا: يمكن لهذا المستشعر قياس فرق الجهد الكهربي عبر جميع أجزاء مجساته المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبذلك يستطيع تجميع المزيد من البيانات، وحساب القياسات المختلفة بدقة عالية جدًا.

قابل للتعديل: لا داعي للقلق إذا كنت تريد استخدام هذا المستشعر مع النباتات الأكبر حجمًا، حيث يتميز مستشعر FYTA Beam بأن مجساته قابلة للتمدد لتصبح أطول.

قابل للتخصيص: حيث سيكون هناك المزيد من الخيارات لألوان الغلاف الخارجي، بالإضافة لتصميمات مختلفة للمستشعر.

قيمته عالية مقارنة بسعره: إذا كنت من هواة تربية النباتات على نطاق واسع، فأنت تعلم مدى الخسارة التي قد تتكبدها إذا لم تنتبه لنقص، قيمة أحد عوامل النمو الأساسية للنبات، أو زيادتها، وإذا كان سعر مستشعر FYTA Beam لن يتجاوز سعر حافظة هاتف ذكي، فإن اقتناءه سيضيف قيمة كبيرة جدًا لأسلوب تربيتك للنباتات.

مكونات المستشعر، ومواصفاته:

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يحتوي مستشعر FYTA Beam على خلية شمسية Solar Cell، وبطارية ليثيوم – أيون تُشحن بواسطة الخلية الشمسية، كما تحتوى الدائرة الإلكترونية الداخلية على جزء خاص بالاتصال عبر تقنية البلوتوث، ويحيط بهذه المكونات غلاف زجاجي عاكس، وفي الأسفل توجد فتحتان لتركيب المجسات.

يبلغ طول المستشعر بدون المجسات 9 سم، وعرضه 3.4 سم، بينما يبلغ وزنه 80 جرامًا، كما يوجد إصداران تجريبيان للتطبيق الخاص بالمستشعر، أحدهما مخصص لأجهزة أندرويد، والآخر لأجهزة آي أو إس.

مزايا إضافية للتطبيق الخاص بالمستشعر:

بجانب الوظيفة الأساسية للتطبيق – وهي تلقي الإشعارات من مستشعرات FYTA Beam؛ لإبلاغك باحتياجات النبات – فإن لهذا التطبيق عدة مزايا أخرى، نذكر منها:

يساعدك التطبيق في التعرف على أنواع النباتات الموجودة لديك.

يضم مكتبة رقمية فيها إرشادات للعناية بالعديد من أنواع النباتات المنزلية.

يدعم التطبيق ميزة حديقة افتراضية تتيح لك إنشاء ملفات مخصصة لجميع النباتات التي تقوم بتربيتها، وتنظيمها في حديقة افتراضية .

. يمكنك من تخصيص الإشعارات التي ترد من أي مستشعر لتُبلغك باحتياجات النباتات الأساسية.

يحتوي دورات تدريبية لتتعلم من خلالها الطرق الصحيحة للعناية الصحيحة بالنبات.

جهاز FYTA Base لتوسيع نطاق التواصل مع نباتاتك:

يمكنك تلقي الإشعارات على تطبيق FYTA من المستشعرات التي تضعها بجوار نباتاتك، وذلك من خلال تقنية البلوتوث، ولكن هذا يتيح لك التواصل مع المستشعرات على مدى يتراوح بين 25 إلى 100 متر فقط، أي في نطاق المنزل والشوارع المجاورة له.

ولكن عند ابتعادك عن المنزل لمسافات أكبر، أو سفرك لمكان آخر، فستحتاج لاقتناء جهاز FYTA Base، وهو عبارة عن جهاز يتصل بشبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بك، ويتيح لك التواصل مع جميع المستشعرات الموجودة بجوار نباتاتك، من خلال تطبيق FYTA، وذلك في أي وقت، ومن أي مكان.

السعر، والتوافر:

سيُطرح مستشعر FYTA Beam في ديسمبر 2019، وسيكون متوسط سعر المستشعر بمفرده 25 دولارًا، وسيأتي معه طقم اختبار درجة حموضة وقلوية التربة pH test kit.

كما توجد أسعار مختلفة لشراء عدة مستشعرات في طلب واحد مع جهاز FYTA Base، فمثلًا: يمكنك الحصول على 3 مستشعرات بالإضافة للجهاز بسعر 140 دولارًا، أو 5 مستشعرات مع الجهاز بسعر 185 دولارًا، وبالطبع يأتي معها طقم اختبار درجة حموضة، وقلوية التربة.