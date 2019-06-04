آبل تعلن عن Mac Pro الجديد بمواصفات لا مثيل لها

أعلنت شركة آبل اليوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2019 عن الإصدار الجديد من حاسوبها الشخصي “ماك برو” Mac Pro، كما كشفت عن “برو ديسبلاي إكس دي آر” Pro Display XDR، التي قالت: إنها أفضل شاشة احترافية في العالم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن “ماك برو” الجديد – الذي حصل على إعادة تصميم جذرية للحصول على أعلى أداء، وتوسعة، وتكوين؛ يتميز بأنه يضم معالجات “زيون” Xeon مع ما يصل إلى 28 نواة، ويدعم ذاكرة “رام” بسعة هائلة تصل إلى 1.5 تيرابايت، ويقدم 8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe، بالإضافة إلى دعم أقوى بطاقة رسومات في العالم.

وأضافت آبل أن الجهاز يدعم تقنية التسريع “آبل أفتربرنر” Apple Afterburner التي تسمح بتشغيل ثلاثة مقاطع فيديو خام بدقة 8K في الوقت ذاته.

ويدعم “ماك برو” الجديد بطاقات الرسومات الفائقة الأداء، مثل “راديون برو 580 إكس” Radeon Pro 580X، بالإضافة إلى بطاقة “راديون برو فيجا 2” Radeon Pro Vega II، التي تمتاز بأنها تضم ذاكرة قدرها 32 جيجابايت، وعرض حزمة للذاكرة قدره 1 تيرابايت في الثانية، وهو الأعلى بين جميع بطاقات الرسومات.

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وقالت آبل: إن “ماك برو” يدعم أيضًا بطاقات الرسومات “راديون برو فيجا 2 دوو” Radeon Pro Vega II Duo التي تضم بطاقتي “راديون برو فيجا 2″ معًا ليصبح معها حجم الذاكرة 64 جيجابايت، كما يدعم إضافة بطاقتين من نوع “راديون برو فيجا 2 دوو” ليصل بذلك حجم الذاكرة إلى 128 جيجابايت.

أما الشاشة الجديدة “برو ديسبلاي إكس دي آر”، فهي تأتي بقياس 32 بوصة وبدقة Rentina 6K البالغة 6,016×3,384 بكسلًا، كما توفر مستوى سطوع قدره 1,600 شمعة، ونسبة تباين قدرها 1,000,000:1.

وقالت آبل: إن حاسوب “ماك برو” الجديد سوف يُباع بسعر يبدأ من 5,999 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من خريف 2019. أما شاشة “برو ديسبلاي إكس دي آر” فسوف تُباع بسعر 4,999 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من خريف 2019 أيضًا.