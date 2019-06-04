تطبيق نبأ الإخباري يحصل العديد من المزايا في آخر تحديث

أعلنت شركة مدار البرمجة – المطورة لتطبيق “المصلي” – عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها الإخباري “نبأ” يجلب معه عددًا من المزايا الجديدة.

وقالت الشركة في بيان: “في عالم أصبحت فيه التقنية سبيلك إلى كل صغيرة وكبيرة، وأصبح العالم بأجمعه قرية صغيرة، أصبح من المؤكد أن كل المعلومات عن أي مجال في عالم اليوم متاحة لك بضغطة زر، لا سيما الأخبار العالمية والدولية والمحلية، والجميع بالطبع يريدون البقاء على اطلاع على مجريات العالم من حولهم، لذلك نقدم لكم تطبيق (نبأ)، التطبيق الإخباري الأفضل، والذي تم تصميمه بعناية ليناسب المستخدم العربي”.

وأضافت الشركة أن تطبيق “نبأ” يقدم للمستخدمين تغطية إخبارية كاملة لأحدث وأهم الأخبار العالمية والعربية في وقت حدوثها، من أفضل وأهم المصادر العالمية والعربية المنتقاة بعناية، وأيضًا بحسب التخصصات التي تنال اهتمام الناس، ومن أهمها: الاهتمامات السياسية، والرياضية، والصحية، والتقنية، والتعليمية، والنسائية، والاقتصادية، وأكثر من ذلك، “لكي يصبح أفضل تطبيق إخباري عربي ذكي يفهم احتياجات المستخدم.. مع نبأ (أنت في قلب الحدث)”.

والآن أطلقت مدار للبرمجة تطبيق “نبأ” بشكل جديد قالت إنه طوِّر وصُمم بعناية لكي يكون الأسهل والأسرع بجلب الأخبار، وينفرد بمجموعة من المميزات الجديدة، مثل: إمكانية حفظ الأخبار المفضلة لمشاهدتها لاحقًا، وإمكانية قراءة الأخبار بدون إنترنت، وظهور أهم وأحدث الأخبار مصنفة بحسب البلد، أو المجال المفضل.

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ويدعم التطبيق التصفح بالوضع الليلي، وتغيير إعدادات الخط، وهو يوفر أكثر من 1900 مصدر إخباري مختار بعناية، كما يدعم ميزة الأخبار العاجلة من جميع البلدان فور حدوثها عن طريق إشعارات. ويوجد أيضًا نظام التعليقات الذي يتيح التعليق على الأخبار، والرد على التعليقات، وتبادل المناقشات بشأن الأخبار، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الجديد من تطبيق “نبأ” من متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام “آي أو إس”.