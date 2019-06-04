شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السماء مش كواكب ومذنبات فقط .. يعنى إيه النجوم النابضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجوم النابضة أو المتغيرة هى النجوم التى يتغير لمعانها، والنجم النابض هو نجم نيوترونى يدور حول نفسه بسرعة عالية.

هذه النجوم تتكون عندما ينتهى عمر نجم أضخم من الشمس وينفذ وقودة النووى لينهار النجم على نفسه تحت تأثير جاذبيته العظيمة مكونا نجم نيوترونى شديد الكثافة حيث يصبح قطره عدة كيلو مترات وهو السر فى سرعة دورانه.

تحتوى هذه النجوم النيوترونية أيضًا على حقول مغناطيسية قوية للغاية تسرع الجزيئات المشحونة، وأثناء دورانه ينبعث من هذه النجوم شعاع مخروطى الشكل يكتسح السماء مثل الضوء من المنارة، وإذا كان الأرض فى اتجاه هذا الشعاع ينتج عنه ضوء يدور كل بضع ثوانى.

وكانت الفلكية البريطانية "دام جوسلين بيل بورنيل" أول شخص يكتشف النجم النابض في عام 1967 عندما رصدت النجم النابض، ومنذ ذلك الوقت، تم رصد أنواع أخرى من النجوم النابضة التى تنبعث منها الأشعة السينية وأشعة جاما.