تكنولوجيا: الخيال بقى حقيقة.. روبوتات حلت محل الموظفين فى مهن بشرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى المستقبل القريب سيتم إحلال الربوتات للعمل مكان البشر، لم تعد جملة خيالية كما كان فى الماضى، ولكن حاليا أصبح حقيقة موجودة وفى طريقها للانتشار حول العالم. وإليكم مجموعة من الربوتات التى قامت بإحلال عمل البشر بالفعل..

وإليكم مجموعة من الربوتات التى قامت بإحلال عمل البشر بالفعل.. مصور مصور ظهر لأول مرة فى حفل زفاف بالمملكة المتحدة حيث يقوم بالتقاط الصور سيلفى بسهولة أثناء تجوله فى الحفل وتوقف المدعويين أمامه وطلب الصورة وبعد التقاطها يقوم بإرسالها لهم على البريد الالكترونى أو رسالة على حساب مواقع التواصل الاجتماعى.



طلاء جدران المنزل طلاء جدران المنزل حيث طور مجموعة من طلاب هندسة جامعة واترلو روبوت يمكنه طلاء الجدران بالتساوى وبدقة.

توصيل الطلبات للمنازل توصيل الطلبات للمنازل طورت إحدى شركات تصنيع السيارات الأمريكية روبوت ثنائى الأرجل يسمى "Digit" يمكنه توصيل الطلبات للمنازل.



مزارع مزارع قامت إحدى الشركات الناشئة فى كاليفورنيا ببيع محاصيل زرعها روبوت يقوم بزراعة المحاصيل والحفاظ على نموها، وتم اختيار المحاصيل الروقية التى أنتجها الروبوت من بينها الخس والريحان. Advertisements

مذيع مذيع ظهر أول روبوت مقدم للأخبار ويبدو كشخص حقيقى ليقدم برنامج على قناة روسية إخبارية "روسيا 24" والذى يسمى بـ"أليكس".

عامل فرز القمامة عامل فرز القمامة ابتكرت إحدى شركات التكنولوجيا البريطانية روبوتا جديدا للعمل فى مجال إعادة التدوير حيث يمكن للروبوت فرز الورق والبلاستيك عن طريق اللمس باستخدام أجهزة استشعار فى يده لتحديد طبيعة العنصر وبناء عليه يقوم بترتيبه وتوزيعه فى مكانه الصحيح.

عامل تعبئة وإفراغ البضائع عامل تعبئة وإفراغ البضائع طورت إحدى الشركات الأمريكية روبوت جديد يمكنه تعبئة وإفراغ البضائع بسهولة وبسرعة كبيرة الأمر الذى من شأنه المساعدة فى تقليل الوقت المستغرق فى مخازن البضائع.

شيف شيف طور مهندسون بريطانيون مجموعة من الروبوتات القادرة على إعداد السوشى على الفور بمسة زر واحدة والتى لا تتطلب سنوات من التدريب والعمل الجاد الذى يحتاجه الإنسان ليصبح طاهيا ناجحا للسوشى. وقامت شركة أمريكية بتصنيع روبوت قادر على تحضير المشروبات الطازجة فى دقيقتين.

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