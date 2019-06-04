شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل عالمى يضرب انستجرام من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عانى تطبيق مشاركة الصور "انستجرام" المملوك لشبكة فيس بوك، من انقطاع كبير على مستوى العالم، أدى إلى إعاقة عملية تسجيل الدخول إلى التطبيق وتحديث الصفحة والتعليق على المنشورات وتحميل المحتوى على المنصة.

وقد بدأ المستخدمون فى مواجهة مشكلات مع انستجرام منذ حوالى نصف ساعة، وفقًا لموقع Down Detector المتخصص فى اكتشاف تعطل المواقع، فقد تعرض المستخدمون فى الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية واليابان وأستراليا إلى الانقطاع، ونظرًا لأن انستجرام لم يصدر بيانًا رسميًا عن انقطاع الخدمة، فلا يزال من غير الواضح ما الذى قد يكون سبب ذلك.

فيما تأتى أخبار تعطل انستجرام مباشرة بعد تعافى تطبيقات جوجل وسناب شات من انقطاع عالمى فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى وقت مبكر من ليلة الأحد الماضى، وقد ألقت جوجل باللائمة فى مشاكل خدمة Cloud التى تعمل على تشغيل التطبيقات الأخرى إلى جانب خدمات الويب العملاقة لمحرك البحث فى حالة انقطاع الخدمة.