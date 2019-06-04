شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة تحديد يوم العيد.. لهذا السبب تختلف رؤية الهلال من دولة لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يحدث جدل كل عام بسبب اختلاف تحديد بداية غرة شوال، من خلال ظهور الهلال ليعلن عن أول أيام عيد الفطر المبارك، وهذا ما حدث خلال اليومين الماضيين، بعد اختلاف 8 دول حول نهاية شهر رمضان.

سبب الإختلاف

ويأتى سبب اختلاف ظهور الهلال فى كل بلد عن الأخرى نتيجة اختلاف المواقيت بين الدول العربية بسبب موقعها الجغرافى على خطوط الطول ودوائر العرض، بالإضافة إلى "اختلاف المطالع" حيث يعتمد العلماء فى معظم البلدان على "استهلال" الهلال بالطرق الشرعية والمتعارف عليها وهى رؤيته بالعين المجردة.

سبب صعوبة رؤية الهلال

ولعل من ضمن الأسباب التى تجعل رؤية الهلال صعبة ولادته بالقرب من الشمس إذ يصعب تحديده وخاصة عند ولادته بعد الغروب بوقت قليل أو وجود سحب تجعل من الصعب رؤيته.

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ويزيد على تلك العوامل المواقع الجغرافية للبلاد العربية المترامية فمنهم من يرى الهلال فى النصف الغربى وهذا يعنى أنه من الصعب رؤيته فى النصف الشرقى من الكرة الأرضية.

فيما يبدأ الشهر الجديد عندما يكون الشمس والقمر على خط واحد وهذا ما يطلق عليه "الاقتران"، وبعد هذا ينفصل القمر عن هذا الخط ليظهر على شكل هلال ويمكن حساب هذا عن طريق الحسابات الفلكية.