تكنولوجيا: أبل تعلن عن كمبيوتر “ماك برو” الجديد.. رامات حتى 1.5 تيرابايت!

أعلنت شركة أبل Apple عن إصدراها الجديد من الكمبيوتر الشخصي “ماك برو” Mac Pro، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC 2019، أمس الأثنين.

Advertisements

وأدخلت أبل تعديلات جذرية على تصميم ومواصفات الحاسوب الشخصي “ماك برو”، الذي يضم الآن معالجات “زيون” Xeon حتى 28 نواة، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 1.5 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم أقوي بطاقة رسوميات (جرافيك) في العالم، و8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe.

وقالت أبل أن جهازها “ماك برو” الجديد يدعم تقنية التسريع “أبل أفتربرنر” Apple Afterburner، التي تسمح بتشغيل 3 مقاطع فيديو فائقة الجودة بدقة 8K في نفس الوقت.

إلى جانب ذلك، كشفت أبل أيضا عن شاشتها الجديدة “برو ديسبلاي إكس دي آر” Pro Display XDR، بقياس 32 بوصة، وبدقة Rentina 6K (6,016×3,384) بكسل، والتي توفر مستوى سطوع قدره 1,600 شمعة، ونسبة تباين 1:1,000,000.

وقالت أبل أن حاسوب “ماك برو” سوف يباع بسعر يبدأ من 5,999 دولارا (100 ألف جنيه مصري تقريبا)، وستباع شاشتها الجديدة بسعر 4,999 دولارا (84 ألف جنيه مصري تقريبا)، ومن المقرر طرحهما بالأسواق بحلول خريف العام الجاري.