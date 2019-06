الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro سيصلان إلى الهند بنفس الأسماء

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro وصلا بالفعل بإعتبارهما القاتلان الجديدان للرواد في سوق الهواتف الذكية. أما وقد قلنا ذلك، فقد سمعنا بأن هذين الهاتفين سيصلان إلى الهند تحت الأسماء Pocophone F2 و Pocophone F2 Pro، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال.

الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi في الهند، السيد Manu Kumar Jain قام بنشر بعض الصور للوحات الإعلانية على شبكة تويتر، وهي تظهر أن الشركة الصينية بدأت بالفعل حملتها الترويجية للهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro في الهند مع الإحتفاظ بنفس الأسماء.

الحملة التسويقية بالكامل تستهدف قاتلة الرواد الحقيقية OnePlus. معظم اللوحات الإعلانية موضوعة بجانب اللوحات الإعلانية لشركة OnePlus والتي تعرض الممثل الشهير Robert Downey Jr وهو يحمل الهاتف OnePlus 7 Pro. وتعرض اللوحات الإعلانية للهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro بعض الكلمات الطنانة بدءًا من ” Starkly Superior ” وصولاً إلى ” The Latest One “. ومن الواضح أن العبارة الأولى تعتبر مؤشرًا إلى شخصية Tony Stark التي يؤديها الممثل Robert Downey Jr في سلسلة أفلام Iron Man، في حين تعتبر عبارة ” The Latest One ” مؤشرًا إلى شركة OnePlus.

في حين أكد لنا السيد Manu Kumar Jain الآن قدوم الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro إلى الهند بنفس الأسماء، فقد حصلنا في الأونة الأخيرة على بعض التسريبات التي تؤكد لنا قدوم هذين الهاتفين إلى بعض الأسواق تحت الأسماء Xiaomi Mi T9 و Xiaomi Mi T9 Pro.

تم إطلاق الهاتف Pocophone F1 بنحو 22 آلف روبية هندية في الهند خلال العام الماضي، ونحن نتوقع سعر مماثل هذه المرة. وإذا كان لنا أن نثق في أسعار الصرف الحالية، فقد يبدأ سعر الهاتف Redmi K20 من 20 آلف روبية هندية، في حين من المرجح أن تكلف النسخة الأرخص من الهاتف Redmi K20 Pro نحو 25 آلف روبية هندية.