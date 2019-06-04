تسريب جديد يضيف المزيد من المصداقية لفكرة قدوم هواتف iPhone الجديدة مع كاميرا مربعة الشكل

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الأونة الأخيرة على مجموعة من التسريبات التي تحاول أن تجسد لنا كيف ستبدو هواتف iPhone الجديدة القادمة من شركة آبل في وقت لاحق من هذا العام. تلك الصور الحاسوبية تشير إلى أن هواتف آبل الجديدة القادمة هذا العام ستحصل على تغييرات كبيرة على مستوى الواجهة الخلفية، فهي ستضم كاميرا إضافية مع تغيير تصميم وحدة الكاميرا لتصبح مربعة الشكل. وبناءًا على ذلك، هذا يعني بأن الهاتفين iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 سيضمان ثلاث كاميرات في الخلف، في حين سيضم الهاتف iPhone XR 2019 كاميرتين.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يضيف المزيد من المصداقية للتسريبات السابقة، وهذا التسريب الجديد عبارة عن صورة تم نشرها من قبل المراجع الشهير Marques Brownlee لغطاء واقي مصمم لأحد هواتف آبل القادمة هذا العام، وهي تلمح من جديد إلى أن هواتف آبل الجديدة ستحصل على وحدة مربعة الشكل من أجل الكاميرات في الخلف.

كما يمكنك أن تتوقع، فهناك العديد من الأشخاص الذين لا يعجبهم التصميم الجديد الذي إعتمدته شركة آبل في هواتفها الرائدة الجديدة، ولكن تعودنا في السنوات الماضية أن تكون التسريبات سيئة في تجسيد التصميم الجميل لهواتف آبل، فغالبًا ما نجد بأن هواتف آبل في الواقع تبدو أجمل مما تبدو عليه في التسريبات.

بطبيعة الحال، نحن ننصح الجميع بالتعامل مع هذا التسريب بأقل قدر من الحماسة، ولكن من الجيد أن نرى بأن هناك على الأقل تناسقًا بين التسريبات، فمعظم التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن هذا هو التصميم الذي ستأتي به هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام، بما في ذلك الصور الحاسوبية التي حصلنا عليها في الشهر الماضي من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks، والذي يحظى بمصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بالتسريبات.