نشر صور تشويقية للهاتف Huawei Mate 30 Lite، وتكشف عن بعض مواصفاته التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين لا نتوقع أن تصل سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series إلى السوق إلى بعد بضعة أشهر، فقد يصل الهاتف Huawei Mate 30 Lite في غضون بضعة أيام فقط. سيُطلق على هذا الهاتف إسم ” Maimang 8 ” في الصين، ولكن تذكر أن الهاتف Maimang 7 وصل إلى السوق العالمي تحت إسم Huawei Mate 20 Lite. وتظهر ثلاث صور تشويقية أنه سيتم الكشف عن الهاتف يوم غد الأربعاء الموافق لـ 5 يونيو مع العلم بأنها تظهر لنا كذلك بعض المواصفات الرئيسية للهاتف.

سيحتوي الهاتف Huawei Mate 30 Lite على شاشة بحجم 6.21 إنش ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف بالقرب من الكاميرات الثلاثة مع العلم بأن هذه الكاميرات الثلاثة ستضم مستشعرات بدقة 24MP و 16MP و 2MP على التوالي، وستضم على الأرجح عدسة عادية في الكاميرا الأساسية وعدسة واسعة الزاوية في الكاميرا الثانية، في حين ستعمل الكاميرا الثالثة والأخيرة على إستشعار معلومات العمق.

سيضم الهاتف كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وينبغي أن يضم كذلك المعالج HiSilicon Kirin 710. وفي إحدى الصور أدناه، يمكنك رؤية منفذ MicroUSB ومنفذ السماعات 3.5mm.

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يمكن أن يكون الهاتف Maimang 8 أو بالأحرى Huawei Mate 30 Lite مرتبطًا بالهاتف Huawei Nova 5i بنفس الطريقة التي يشبه بها الهاتف Huawei P30 Lite تقريبًا الهاتف Huawei Nova 4e. أيضًا، نحن ننتظر إطلاق نسخة محسنة جديدة من الهاتف Huawei P20 Lite.