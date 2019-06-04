شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توجه ضربة لجوجل: نظام التشغيل iOS 12 يعمل على 85 ٪ من الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت شركة أبل خلال فعاليات WWDC2019 أمس بلا شك على مجموعة محدّثة من أنظمة التشغيل للشركة بما فى ذلك iOS 13 وwatchOS 6 وiPadOS الجديد، لكن فى نفس الوقت أوضحت الشركة أيضًا شعبية تحديث iOS 12 للعام الماضى.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فقد كشف تيم كوك الرئيس التنفيذى للشركة، أن نظام iOS 12 وصل إلى 50 ٪ فى أقل من شهر واحد، ثم نمى إلى 80 ٪ بحلول نهاية فبراير الماضى، وأكدت الشركة العملاقة أن iOS 12 يمكن العثور عليها حاليًا على 85 ٪ من أجهزة أيفون وأيباد وأيبود، وللمقارنة، لم يصل إصدار iOS 11 السابق إلى معدل اعتماد بنسبة 85 ٪ حتى أوائل سبتمبر، وعند هذه النقطة بدأ انخفاضه قريبًا بسبب إصدار iOS 12.





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ولعل هذه الإحصائية تكشف حقيقة أن نظام iOS 12 قد تم تثبيته بالفعل على أجهزة أكثر من أى إصدار من نظام iOS على الإطلاق، حيث وصلت الإصدارات السابقة مثل iOS 9 وiOS 10 إلى أعلى معدلات اعتماد بلغت 88٪ و87٪ على التوالى، ولكن فى ذلك الوقت كانت قاعدة تثبيت أبل أصغر بشكل ملحوظ، مما يعنى أن كل نقطة مئوية تمثل عددًا أقل من الأجهزة.

وأشار كوك إلى أنه يمكن العثور على أحدث إصدار من أنظمة تشغيل جوجل Android 9 Pie، مثبت فقط على 10٪ فقط من الأجهزة، على الرغم من إصداره قبل شهر واحد من نظام التشغيل iOS 12، مع ذلك، لا يزال من الضرورى الإشارة إلى أن قاعدة تثبيت Android أكبر بشكل كبير وهناك نطاق أوسع بشكل ملحوظ من الأجهزة المتاحة للمستهلكين من قائمة طويلة من الشركات، مما يجعل من الصعب تحديثها جميعًا.