شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستحوذ على شركة ذكاء اصطناعى لمساعدتها فى محاربة الأخبار المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر" على شركة ناشئة فى لندن للذكاء الاصطناعى والتى تعرف بـ Fabula AI، وتعمل على تقنية للكشف عن الأخبار المزيفة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتقول Fabula على موقعها على الإنترنت، إن تقنية براءة الاختراع التى تحمل اسم Geometric Deep Learning تعرض معدلات نجاح عالية عندما يتعلق الأمر بتحديد معلومات التضليل على الإنترنت واكتشافها.

إلا أن شبكة تويتر لم تذكر كيف تخطط لاستخدام هذه التقنية، على الرغم من أن Fabula فقط سيمنح الشركة القدرة على "تحليل مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة للغاية"، وستكون تقنية الشركة الجديدة بمثابة "المحرك الرئيسي" للشبكة الاجتماعية فى جهودها الرامية إلى جعل الناس يشعرون بالأمان، ومساعدتهم على رؤية المزيد من المعلومات ذات الصلة و "تحسين صحة المحادثة" على المنصة.

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وقد أجرت صحيفة TechCrunch التقنية تحليلًا متعمقًا لقدرات Fabula AI لاكتشاف الأخبار المزيفة فى فبراير، وقررت أن لديها دقة تبلغ 93 بالمائة، لذا فمن الصعب تخيل عدم قيام Twitter باستخدامه بشكل جيد فى مواجهة التدقيق المتزايد حول الدور الذى تلعبه منصات الوسائط الاجتماعية فى انتشار الأخبار المزيفة عبر الإنترنت، لكن فى الوقت الحالى، سيتعين علينا الانتظار لمعرفة كيفية استخدام موقع الويب الخاص به.

وسينضم فريق Fabula إلى مجموعة أبحاث التعلم الآلى التى يتم تشكيلها على تويتر تحت إشراف المدير الرئيسى للهندسة، Sandeep Pandey.