تكنولوجيا: بعد إغلاق iTunes .. أعرف مصير المقاطع الصوتية والفيديوهات التي حملّتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر إغلاق تطبيق itunes تساؤلات المستخدمين عن مصير المقاطع الصوتية والفيديوهات التي قاموا بتحميلها خلال الـ 18 عامًا منذ إطلاقه.
وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، كشفت أبل أنه لا داعي للخوف، حيث سيتم نقل جميع المقاطع الموسيقية والفيديوهات الموجودة في مكتبات iTunes الخاصة بالمستخدمين تلقائيًا إلى التطبيقات الجديدة التي أعلنت الشركة عنها.
وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى الموسيقى الخاصة بهم بالكامل من خلال قسم "Library" في تطبيق Apple Music الجديد سواء قاموا بتنزيل المقاطع الموسيقية أو شرائها أو نسخها.
ويتضمن ذلك حتى أي مسارات صوتية قد يكون المستخدم قام بتنزيلها من مصادر مشكوك فيها، وبمعنى آخر، إذا كانت موجودة من ضمن مكتبتك، فستظل هناك.
وأضافت أبل أن التركيز الرئيسي في Apple Music سيتيح للمشتركين الوصول إلى أكثر من 50 مليون أغنية وقوائم تشغيل ومقاطع فيديو موسيقية مقابل 9.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.
كما يتيح لك تطبيق Apple Music الوصول إلى iTunes Store وشراء الأغاني أو الألبومات دون اشتراك.
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