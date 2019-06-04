أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس آخر أيام رمضان

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء "آخر أيام رمضان"، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 23 38

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

الزقازيق 22 35

الاسماعيلية 23 34

السويس 23 35

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العريش 22 30

رفح 22 30

رأس سدر 23 36

نخل 15 35

نويبع 24 40

طابا 24 38

كاترين 20 34

الطور 23 34

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 39

بنى سويف 25 39

المنيا 26 40

أسيوط 26 42

سوهاج 27 43

قنا 28 44

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 32 44

الوادى الجديد 29 46

شلاتين 27 38

ابو رماد 29 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34