شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ساهمت التكنولوجيا فى استطلاع الهلال على مر السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رؤية هلال الشهر الهجري بالطرق العلمية المعتمدة على الحسابات الفلكية أكثر دقة من الطرق البدائية المعتمدة على الرؤية بالعين المجردة، فضلا عن أنها تنهى الجدال بين الدول ف تحديد بداية ونهاية الشهر الهجرى، خاصة في شهر رمضان المبارك وتحديد العيدين.

وقد تطورت الحسابات الفلكية لرؤية الهلال عبر التاريخ، حيث كان العرب والمسلمون يعتمدون في بادئ الأمرعلى الرؤية بالعين المجردة.

طرق رصد الهلال بالعين المجردة:

- يظهر الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وتتم مراقبته في أول الشهر وليس آخره.

- التواجد في منطقة عالية بعيدة عن ضوضاء المدينة والعوائق الطبيعية مثل الجبال والتلال وناطحات السحاب، وكذلك العوامل الجوية مثل الرطوبة والغيوم والغبار وغيرها.

- تكون رؤية الهلال بعد الغروب مباشرة لأنه يظل فترة لا تقل عن نصف ساعة وتتعذر رؤية القمر بالعين المجردة بعد مرور 15 ساعة على بدء دورته حول الأرض، من المهم توافق علماء الفلك مع الفقهاء على رؤية الهلال.



طرق بدائية لتحديد موقع الهلال

الطرق البدائية:

عن طريق كف اليد، حيث تمد يدك إلى أقصاها أمامك والشبر يعادل 20 درجة في السماء، والإصبع الصغير يعادل درجة واحدة والكف المقبوضة تعادل 10 درجات، والكف من غير الإبهام يعادل 8 درجات ، والإبهام يعادل درجتين، وقطر قرص الشمس أو القمر يعادل نصف درجة في السماء .

وتواجه تلك الطرق عقابات فلكية إذا اعتمدنا على رؤية العين المجردة، لذا اتجه الفلكيين وبعض الفقهاء إلى الطرق الحديثة كالمنظار والتلسكوبات الرقمية والأقمار الصناعية.

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تلسكوبات رقمية لرؤية الهلال

بداية استخدام التلسكوبات:

- بدأ الاعتماد على المناظير الفلكية في عام 1981.

- انشئت المراصد الخاصة لتتبع دورة القمر الشهرية، ومن أشهر التلسكوبات الفكلية المستخدمة في المراصد " تسلكوب سلسترون" ويبلغ 14 بوصة، ويتم توجيهه بالكمبيوتر.

- وقد ساعد التلسكوب في عام 2015 على رصد الهلال قبل غروب الشمس بساعة ومعرفة موعد عيد الفطر المبارك.

- وتم استخدام التلسكوبات الفضائية عالية الدقة والتي تتيح الرؤية بالعين المجردة لأول مرة لرصد رؤية الهلال فى هذا العام.



خريطة إمكانية رؤية هلال رمضان ببرنامج المواقيت الدقيقه

البرامج الإلكترونية لتحديد موقع الهلال:

- برنامج المواقيت الدقيقه التابع لمركز الفلك الدولي، يقوم البرنامج برسم خريطة فلكية للعالم بمنحنيات ملونة، ويبين كل لون إمكانية معينة لرؤية الهلال من موقعك على الخريطة، ويستخدم برنامج المواقيت الدقيقة مدلولات ألوان مختلفة حسب المعيار المستخدم.

- برنامج القبة السماوية "stellarium"، من البرامج المجانية، ويظهر لك السماء بشكل واقعي ثلاثي الأبعاد، تماماً كما تراها بالعين المجردة، أو بالمنظار الثنائي أو بالتلسكوب.



اطلاق قمر صناعي لرصد الهلال

إطلاق أول قمر صناعي:

يتم إتخاذ خطوات ملموسة لإطلاق أول قمر صناعي إسلامي الذي بدأ التفكير فيه منذ 1998 لرصد الهلال بطريقة دقيقة، وإنهاء الخلاف بين الدول حول استطلاع بداية الشهر.

ويعتمد القمر الصناعي على منظار محمول سيدور على ارتفاع مناسب ما بين (400- 600)كم من سطح الأرض، وهو ارتفاع تتحقق به عدة مزايا، مثل انعدام التلوث الجوي تماماً، وينعدم تشتت الضوء، وبذلك تبدو الأجرام السماوية مضيئة وسط الظلام منتشر، فلا تضعف إضاءة الهلال بالنسبة للأفق، وبذلك يمكن رؤية الهلال مهما كانت درجة لمعانه.