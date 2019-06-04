تكنولوجيا: القائمة الكاملة لهواتف ايفون التى ستحصل على iOS13

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Apple مؤخرا عن أحدث إصدارات لنظام تشغيلها iOS 13 لهواتف أيفون وiPadOS المعاد تسميته حديثًا لتشكيلة iPad، لكن على عكس iOS 12 من العام الماضى، والذى يعمل على كل جهاز يعمل بنظام iOS 11، فلن تحصل جميع أجهزة iOS 12 على التحديث إلى OS 13 وiPadOS. الأجهزة المتوافقة مع iOS 13: الأجهزة المتوافقة مع iOS 13: - أيفون XS - أيفون XS Max - أيفون XR - أيفون X - أيفون 8 - أيفون 8 Plus Advertisements - أيفون 7 - أيفون 7 Plus - أيفون 6S - أيفون 6S Plus - أيفون SE iPod Touch (الجيل السابع) أما الأجهزة التى لن تحصل على القدرة على تشغيل هذا النظام فهى إصدارات أيفون 5S وأيفون 6 وأيفون 6 Plus وiPod Touch الذى تم استبداله مؤخرًا (الجيل السادس) والذى حصل على نظام iOS 12 العام الماضى ولكنه لن يتم المضى قدمًا فى البرنامج الجديد.

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